Στο στόχαστρο των διωκτικών Αρχών βρίσκονται οι αστυνομικοί που προσέφεραν βοήθεια σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών στα Χανιά.

Στην πολυσέλιδη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στην βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν τέσσερις αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί συνομιλίες από τον κοριό της Αστυνομίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ σε μια από τις τηλεφωνικές επαφές, γίνεται αναφορά στην έρευνα που πραγματοποίησε σε καντίνες η Τουριστική Αστυνομία, στην περιοχή του Μαραθίου. Αρχηγικό μέλος τηλεφωνεί σε αστυνομικό που υπηρετεί στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων και της ζητά πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Η αστυνομικός του λέει για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο καντίνες και ότι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αυτό που αναφέρεται στη δικογραφία και υπογραμμίζει ο ανακριτικός υπάλληλος της Ασφάλειας Χανίων είναι η καταγεγραμμένη φράση «μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά από την στιγμή που έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας δεν μπορώ, ήντα να του πω τώρα». Η φράση αυτή δημιουργεί υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων τα οποία απετράπησαν λόγω της ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Πάντα με το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τις ναρκωτικές ουσίες τις αποκαλούσαν με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

«Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις έξω στo μηχανάκι να δεις άμα είναι τα “κλειδιά” από εκεί πέρα;… Παρ’ τα από εκεί. Έλα να σου πω, βαλ’ τα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βαλ’ τα εκεί τα “κλειδιά”. Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;», φέρονται να λένε μεταξύ άλλων τα μέλη της οργάνωσης στους διαλόγους τους αναφέρει η ΕΡΤ.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά. Είχαν εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία στην οποία διέμενε αστυνομικός στις 24 Ιανουαρίου 2025 στα Χανιά.

Οι «ιερές» μπίζνες

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί και άλλη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής.

Συνολικά 6 άτομα είναι εμπλεκόμενα στην υπόθεση αυτή, με τη δικογραφία να έχει σταλεί στη δικαιοσύνη. Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών-εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης έχουν προς το παρόν συλληφθεί 48 άτομα. Ήδη στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους συλληφθέντες ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Η δομή και το modus operandi

Η οργάνωση είχε σαφή δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης των ναρκωτικών. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες πιάτσες διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης (modus operandi) στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, υποομάδα της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «street dealers», η οποία αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς, προέβαινε υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της, σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) σε συγκεκριμένα σημεία των Χανίων, με αυξημένη τουριστική κίνηση, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως πιάτσες διάθεσης και πώλησης.

Ενδεχόμενο εμπλοκής δικαστικών

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής δικαστικών στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης.

Όπως επεσήμανε υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν γεννήσει πολλές υποψίες στους ερευνητές της υπόθεσης. Ένας αστυνομικός έχει φυλακιστεί από το 2023 γιατί εκβίαζε ιδιοκτήτες καντινών στα Χανιά, ενώ φαίνεται ότι εισέπραττε χρήματα για να σβήνει κλήσεις στον οδικό άξονα της Κρήτη.

Ο αρχηγός του κυκλώματος αρχικά ήταν στο δικαστήριο, έβριζε τους μάρτυρες, συνελήφθη από την Αστυνομία και μετά φαίνεται ότι έχει συνεννοήσεις με αστυνομικούς, προκειμένου ο καταδικασθείς σε πρώτο βαθμό να έχει ευνοϊκή μεταχείριση στον δεύτερο βαθμό, να εξασφαλιστεί η Έδρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρει στον κρατούμενο αστυνομικό “μίλησα με δικαστικούς και μου έδωσαν συμβουλές για τον τρόπο που θα αφεθείς ελεύθερος”.

Επιπλέον αξιοσημείωτο είναι ότι σε έναν διάλογο ακούγεται ένα από τα μέλη του κυκλώματος να μιλά με αστυνομικό και να λέει ότι θα στείλει μπράβους και ζητάει, σε περίπτωση που θα κληθεί η Αστυνομία να μην παρέμβει, ώστε απερίσπαστοι να εκβιάσουν τον στόχο τους.

Όσον αφορά τους δικαστικούς η Αστυνομία ερευνά επιπλέον δικαστικό που άφησε ελεύθερο, ως χρήστη ναρκωτικών, ποινικό που βρέθηκε στη κατοχή του 3 κιλά κοκαΐνης, παρά το γεγονός ότι η συνεργός του είχε καταθέσει ότι προωθούσαν ναρκωτικά.