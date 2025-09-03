Η Εθνική ηττήθηκε από τη Βοσνία σ’ ένα αποτέλεσμα που άλλαξε αρκετά τις ισορροπίες στον όμιλο, όχι όμως και το βασικό ζητούμενο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί να τερματίσει από πρώτη μέχρι τέταρτη, αν και τα πάντα είναι στο χέρι της.

Το πιο ξεκάθαρο σενάριο είναι αυτό για την πρώτη θέση. Η γαλανόλευκη θα τερματίσει στην κορυφή εάν επικρατήσει της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική. Παράλληλα, θα αναγκάσει τους Ισπανούς σε αποκλεισμό για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν τέσσερα σενάρια τα οποία προβλέπουν ήττα της Εθνικής σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα στον όμιλο.

Μετά τα σημερινά αποτελέσματα υπάρχουν τα εξής σενάρια για την Εθνική ομάδα:

1η: Η Ελλάδα θα βγει πρώτη εάν νικήσει την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9) ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα παιχνίδια του ομίλου.

2η: Αν χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.

3η: Αν χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.

4η: α) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία νίκησε την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.

β) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία χάσει από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.

Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλό της