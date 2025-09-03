Την ώρα που η πιο αρραγής συμμαχία μεταξύ των δυτικών χωρών που γνώρισε ο πλανήτης στις δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δοκιμάζεται, κυρίως λόγω της εκλογής Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, στο Πεκίνο κάνει τη δυναμική του εμφάνιση ένας άλλος πόλος, ο οποίος τρομάζει τους αναλυτές και όχι μόνο.

Η συμμαχία Κίνας – Ρωσίας, στην οποία φαίνεται πως συμμετέχει και η Βόρεια Κορέα, δημιουργεί ένα ζοφερό σκηνικό στο παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο, ενώ όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Guardian, πλέον μπορούμε να μιλάμε για «έναν δραματικό επανασχεδιασμό της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων».

Η επίδειξη της νέας γεωπολιτικής συμμαχίας

Η νέα αυτή συμμαχία των ολοκληρωτικών καθεστώτων της Ανατολής κάνει αυτές τις μέρες την πρώτη της παγκόσμια επίδειξη στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, εκεί όπου οι ηγέτες των τριών προαναφερθέντων χωρών περπάτησαν πλάι-πλάι ακολουθούμενοι από τους ηγέτες πάνω από 20 άλλων κρατών.

Σε συναντήσεις που μάλιστα που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Μεγάλο Αίθριο του Λαού και στην προσωπική του κατοικία, τον χαρακτήρισε «αγαπημένο φίλο», τονίζοντας ότι η στενή επικοινωνία τους αντικατοπτρίζει τη στρατηγική φύση των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας, που βρίσκονται σε «πρωτοφανές υψηλό επίπεδο». «Ήμασταν πάντα μαζί τότε, και παραμένουμε μαζί τώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πούτιν.

Από την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι αναλυτές που υποστηρίζουν ότι παρότι φαινομενικά Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ έχουν έρθει πιο κοντά, εν τούτοις δεν είναι λίγες οι διαφωνίες τους, οι οποίες αφορούν μάλιστα πολύ σημαντικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, το Πεκίνο είναι δυσαρεστημένο από το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται ακόμα, καθώς και από την άμεση στήριξή του από τη Βόρεια Κορέα. Ο Σι πασχίζει να ισορροπήσει τις συμμαχίες του και με τις δύο χώρες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα περαιτέρω κυρώσεις από τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους της Ουκρανίας.

Η πρόσκληση Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των συναντήσεων ο Ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Πεκίνο, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

«Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετίσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες.

Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.

Συνεχίζει τις επιθέσεις του στη Δύση το Κρεμλίνο

Παράλληλα, το Κρεμλίνο συνεχίζει τις επιθέσεις του προς τη Δύση, με τον στενό σύμβουλο του προέδρου Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, να επιτίθεται αυτή τη φορά εναντίον του Γερμανού Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, λέγοντας ότι έχει κάνει πολλές «αρνητικές» δηλώσεις για τον Πούτιν της τελευταίες ώρες διευκρινίζοντας ότι οι απόψεις του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν.

Σημειώνεται ότι ο Μερτς δήλωσε σε συνέντευξή του την Τρίτη ότι ο Πούτιν ήταν «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπήρχε χώρος για επιείκεια για τέτοια άτομα.

Ερωτηθείς ο Πεσκόφ σχετικά με την πρόταση του Μερτς να γίνει η Γενεύη ο τόπος διεξαγωγής των ειρηνευτικών συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Γερμανού καγκελάριου μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του.