Αυτή την ώρα πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης την ομιλία του στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική του Διακήρυξη.

Δείτε το live:

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη θεματική για το Δημογραφικό, όπου θα μιλήσει ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης με θέμα «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή».

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών ΙΔΕΜ («Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»)

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας – ΕΚΚΕ («Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»)

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις («Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»)

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας («Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»)

Τη συζήτηση συντόνισε η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΠαΣοΚ.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 21:00 με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα, στην οποία θα συμμετάσχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

