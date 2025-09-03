Αυτή την ώρα πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης την ομιλία του στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική του Διακήρυξη.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη θεματική για το Δημογραφικό, όπου θα μιλήσει ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης με θέμα «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή».
Στη συζήτηση συμμετείχαν οι:
- Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών ΙΔΕΜ («Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»)
- Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας – ΕΚΚΕ («Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»)
- Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις («Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»)
- Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας («Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»)
Τη συζήτηση συντόνισε η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΠαΣοΚ.
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 21:00 με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα, στην οποία θα συμμετάσχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.
