Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα ίδια του τα μάτια το Μαυροβούνιο στον Β’ όμιλο του Eurobasket 2025. Πνιγμένο στο άγχος για μια νίκη που θα του εξασφάλιζε την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης επέτρεψε στη Μεγάλη Βρετανία να προηγηθεί 48-41 και 62-55 μετά από σωρεία προσωπικών λαθών από τους περιφερειακούς του (Άλμαν, Ντρόμπνιακ, Μιχάιλοβιτς).

Το ματς συνέχισε να έχει αυτή τη μορφή για 36-37 λεπτά, αλλά ακόμη κι όταν οι Βαλκάνιοι προσπέρασαν 81-80, με τρίποντο στο 38’18”, αποδείχθηκαν ανίκανοι να διαχειριστούν το ευνοϊκό μομέντουμ κι έμειναν ξανά πίσω χάνοντας εν τέλει με 89-83. Πλέον θα δουν το υπόλοιπο του τουρνουά από την τηλεόραση, όσα κι αν έκανε ο Νίκολα Βούτσεβιτς και σε αυτό το ματς (31 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και συνολικά! Η τέταρτη θέση του γκρουπ ανήκει, όπως και να ‘χει, στη Σουηδία.

✅ Sweden 🇸🇪 advances to the Round of 16 for the first time ever!#EuroBasket | #MakeYourMark — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Α’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία

18:00 Τσεχία – Λετονία

21:15 Τουρκία – Σερβία

Η βαθμολογία

Τουρκία 4-0 (+95)

Σερβία 4-0 (+71)

Λετονία 2-2 (-6)

Εσθονία 1-3 (-42)

Πορτογαλία 1-3 (-56)

Τσεχία 0-4 (-62)

Β’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 83-89

16:30 Λιθουανία – Σουηδία

20:30 Φινλανδία – Γερμανία

Η βαθμολογία