Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Ζάππειο εκδήλωση για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠαΣοΚ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη θεματική για το Δημογραφικό, όπου θα μιλήσει ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης με θέμα «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή».

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών ΙΔΕΜ («Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»)

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας – ΕΚΚΕ («Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»)

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις («Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»)

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας («Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»)

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΠαΣοΚ.

Στις 19:30 θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 21:00 με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα, στην οποία θα συμμετάσχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

Δείτε την εκδήλωση live:

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη: