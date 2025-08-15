Είναι γνωστή η λατρεία που έχει ο Νίκος Καραθάνος για τη ντομάτα. Είναι το υλικό που δεν λείπει ποτέ από την κουζίνα του, τη δουλεύει πολύ και την “ψάχνει” ακόμη περισσότερο, κάνοντας πειραματισμούς με αγαπημένες γεύσεις και νέες τεχνικές. Ένας τέτοιος πειραματισμός οδήγησε και στη δημιουργία της συγκεκριμένης συνταγής, την οποία μοιράστηκε με το κοινό της Ελληνικής Κουζίνας. Ένα ορεκτικό-όαση δροσιάς, ιδανικό για τα τραπέζια του καλοκαιριού.

Πολύχρωμο ταρτάρ από ντοματίνια με άρωμα γεμιστών, κρέμα φέτας και ζυμωτό ψωμί

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄ Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

Για το ταρτάρ ντοματίνια

100 γρ. κόκκινα ντοματίνια

100 γρ. κίτρινα ντοματίνια

100 γρ. μαύρα ντοματίνια

100 ml ε.π. ελαιόλαδο

3 ώριμες μέτριες ντομάτες

Αλάτι, πιπέρι

1/2 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο

3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

Για την κρέμα φέτας

200 γρ. φέτα

150 γρ. γάλα

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Κόβουμε τα ντοματίνια σε μικρούς κύβους και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το κρεμμυδάκι, το δυόσμο και το ελαιόλαδο.

Πολτοποιούμε τις ντομάτες στον πολυκόφτη και τις ρίχνουμε σταδιακά στο μείγμα του ταρτάρ. Δεν προσθέτουμε όλο τον πολτό, αλλά τόσο όσο θέλουμε για να γίνει το πιάτο πιο δροσερό.

Χτυπάμε στο μίξερ τη φέτα, το γάλα, λίγο αλάτι και πιπέρι μέχρι να αποκτήσουμε μια ομοιογενή κρέμα.