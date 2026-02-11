Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο το τραγούδι “Jalla” της Antigoni Baxton που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Ομάδα πολιτών έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για τη φετινή συμμετοχή στη Eurovision 2026.

Στην επιστολή αναφέρουν ότι παρακολούθησαν με έκπληξη τόσο το τραγούδι όσο και το video clip, κάνοντας λόγο για μια «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου», η οποία όπως σημειώνουν–προσβάλλει την ιστορία, τις παραδόσεις και την αισθητική του τόπου.

Παράλληλα, τονίζουν πως δεν πρόκειται για ζήτημα καλλιτεχνικής επιλογής, αλλά για θέμα αρχών και δημόσιας ευθύνης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, το video clip περιλαμβάνει «νομιμοποίηση πολύ επικίνδυνων πρακτικών οδικής παραβατικότητας», στοιχείο που κρίνουν ακατάλληλο για μια δημόσια παραγωγή που εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς.

Ακόμα ζητούν να αποσυρθεί το τραγούδι και το video clip καθώς και να δοθούν στη δημοσιότητα το κόστος παραγωγής του αλλά και ποιοι ήταν οι ανθρώποι που το επέλεξαν και το ενέκριναν.

Παράλληλα αναφέρεται ότι «προωθεί πρότυπα που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι επιλογή του κρατικού μας ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού».

Η Antigoni έδωσε τη δική της απάντηση, μιλώντας στον Alpha. «Εγώ αγαπάω την Κύπρο και έδειξα ένα βίντεο που δείχνει την Κύπρο που αγαπάω και αυτό θα πω. Άστους να λαλούν», είπε.

Eurovision 2026: Πώς απαντά το ΡΙΚ στις αντιδράσεις

Απαντώντας στην επιστολή, ο Γενικός Διευθυντής ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, σε γραπτή του δήλωση τονίζει ότι «η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές.

Η δε συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω αντιδράσεων και σχολιασμών, που εύκολα μπορούν να ανευρεθούν εξάρει το γεγονός ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου καθώς και ηχόχρωμα και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από τον τόπο και την Μεσόγειο εν γένει».

Ο διαγωνισμός, προσθέτει, «που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια Ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως.

Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στέλνουν πολύ συχνά τραγούδια που χαρακτηρίζονται για τη διασκέδαση που προσφέρουν τόσο στις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στο στάδιο στους ημιτελικούς και τον τελικό, όσο και στις δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο.

Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου με μια εκπρόσωπο της Διασποράς. Οι Κύπριοι της Διασποράς δικαίως χαρακτηρίζονται για την αγάπη που συνεχίζουν να τρέφουν για τις παραδόσεις και τα έθιμα μας. Παραδόσεις, έθιμα και τοπία ή πραγματικότητες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας που στο ύφος του τραγουδιού παρουσιάστηκαν με τη μοντέρνα ματιά ενός διακεκριμένου σκηνοθέτη στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι».

Ο ΓΔ του ΡΙΚ σημειώνει ότι οι όποιες σκηνές δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης που είναι και ο οργανωτής του διαγωνισμού.

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει 70 χρόνια μετά να συμβάλλει στην αποδοχή όλων χωρίς διακρίσεις μέσω μιας γιορτής που στόχο έχει ακριβώς να γιορτάσει τη διαφορετικότητα και να κτίσει γέφυρες ανάμεσα σε λαούς και πολίτες. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή θα συμμετέχει η Κύπρος με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και με επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια», καταλήγει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη στιγμή που γράφεται αυτό το θέμα το βίντεο του “Jalla” στο Youtube έχει συγκεντρώσει πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές. Η Antigoni Baxton υπογράφει το τραγούδι μαζί με τουςConnor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos.

Η Κύπρος εμφανίζεται στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 στις 14 Μαΐου.