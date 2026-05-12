Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μην τα πολυλογούμε: Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η λεγόμενη dress rehearsal του Α’ ημιτελικού της Eurovision. Ή αλλιώς η πιο κρίσιμη από τις τρεις συνολικά πρόβες που πραγματοποιούνται πριν από κάθε γιουροβιζιονικό live, αφού σε αυτήν ψηφίζουν οι επιτροπές, από την ετυμηγορία των οποίων προκύπτει κατά το ήμισυ το αποτέλεσμα.

Η κεκτημένη ταχύτητα με την οποία ο Ακύλας με το «Ferto» ανέβασε, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες, τις πιθανότητές του να κερδίσει τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision είναι δηλωτική πως η εμφάνιση της ελληνικής αποστολής έπλευσε με ούριο άνεμο.

Παραμένει μεν στη δεύτερη θέση των προγνωστικών, πίσω από τη Φινλανδία που έχει πάρει εδώ και καιρό βραχεία κεφαλή, ωστόσο έχει ανεβάσει τα προγνωστικά νίκης από το 13% της προηγούμενης εβδομάδας στο 21%.

Μολονότι, εάν δεν είναι κανείς παρών στην πρόβα δεν μπορεί να έχει ίδια άποψη, κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν από τις ιστοσελίδες των ανεπίσημων συνδικαλιστικών οργάνων της Eurovision (βλ. sites και blogs από ειδήμονες και επαΐοντες του θεσμού) καταδεικνύουν πως φωνητικά τουλάχιστον ο Ακύλας ήταν άρτιος.

Πράγμα καθόλου αμελητέο, αφού είθισται οι επιτροπές να εστιάζουν περισσότερο στη φωνητική απόδοση και λιγότερο στη φαντασμαγορία και τον εντυπωσιασμό — στον τομέα δηλαδή όπου η ελληνική εμφάνιση δείχνει ήδη να έχει κερδίσει το στοίχημα.

Ή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε τόσο από το momentum του «Ferto» όσο και από το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα που έδωσε στη δημοσιότητα η EBU στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Στα ακόμα καλύτερα νέα, ο Ακύλας και το «Ferto» τερμάτισαν πρώτοι από τους 15 αποψινούς διεκδικητές του εισιτηρίου για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στην ψηφοφορία των διαπιστευμένων δημοσιογράφων της Eurovision. Τα εν λόγω αποτελέσματα απλώς επιβεβαίωσαν πως ο 27χρονος καλλιτέχνης έχει αυτό το κάτι που αποζητά το γιουροβιζιονικό ποίμνιο και πως η αρένα της Βιέννης του επιφυλάσσει απόψε υποδοχή αεροδρομίου.

Ας δούμε τώρα τι σημαίνει στην πραγματικότητα για τα καθ’ ημάς ο καλπασμός αλόγου με τον οποίο ο Ακύλας μπαίνει απόψε στη μητέρα των μαχών.

Είναι η στιγμή που η μέση Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια δίνει μάχη για μια αποκλειστική συνέντευξη με τη δασκάλα, την κουμπάρα, τη συννυφάδα, τον μπατζανάκη ή στη χειρότερη περίπτωση ένα χωριανό του Ακύλα.

Είναι οι ώρες που ο μέσος Έλληνας τηλεπαρουσιαστής που είχε τόση σχέση με τον Ακύλα πριν από τη συμμετοχή του στη Eurovision όσο ας πούμε με το καλό γούστο, τον ορθολογισμό και την ελληνική γλώσσα – ναι, δηλαδή από ελάχιστη ως καμία – διατρανώνει το αλάνθαστο ένστικτο που είχε από την πρώτη στιγμή που άκουσε το «Ferto».

Είναι ακόμα οι ημέρες που η Δάφνη Μπόκοτα ή αλλιώς η πιο τοτεμική μορφή της ελληνικής Eurovision θα βαρεθεί να μιλά για τις ένδοξες ημέρες που ο Σάκης Ρουβάς έκανε χαρτοπόλεμο τα t-shirts του στη Eurovision του 2004 αλλά και ο καιρός που οι εν Ελλάδι eurofans – όσοι δηλαδή έχουν ξεμείνει εντός των συνόρων και δεν έχουν κινήσει με αεροπλάνα, βαπόρια ή έστω πατίνια για τη Βιέννη – θα ξεκινήσουν να μαντάρουν τα σκωροφαγωμένα μπλουζάκια με το logo της Eurovision. Αυτά που είχαν καταχωνιάσει στη ντουλάπα τους από το θρίαμβο της Έλενας Παπαρίζου το 2005.

Τι δηλαδή; Είναι προδιαγεγραμμένη η νίκη της Ελλάδας φέτος στη Eurovision; Τρίζει ο θρόνος του «My Νumber Οne», στο οποίο υπάρχει σαφής αναφορά στη σκηνική εμφάνιση του Ακύλα, σύμφωνα με βίντεο που διέρρευσε (αλλά δε δημοσιεύουμε, γιατί δεν είμαστε από εκείνους που χαλάνε το πάρτι);

Κανείς δε θα έβαζε το χέρι του στη φωτιά. Ειδικά για ένα διαγωνισμό τόσο απρόβλεπτο και πολυπαραγοντικό όσο η Eurovision. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, ο Ακύλας και το «Ferto» αρέσουν – και στα ακόμα καλύτερα νέα δεν πρόκειται για εθνική αυταπάτη ή παράκρουση.

Η Φινλανδία με το βιολί της, το οποίο θα ακουστεί live επί σκηνής κατ’ εξαίρεση των κανόνων της EBU που θέλει πλέον τη μουσική προηχογραφημένη, φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι η μόνη που μπορεί να κοντράρει στα ίσια τον Ακύλα. Βεβαίως με ένα τραγούδι πολύ διαφορετικό αισθητικά και μουσικά από το «Ferto». Επισημαίνεται ότι η σκανδιναβική χώρα διαγωνίζεται επίσης απόψε στον Α’ Ημιτελικό.

Σε περίπτωση που θέλετε τη γνωμούλα κάποιου που παρακολουθεί τη Eurovision από τα μικράτα του – ήτοι από τότε που ο Γιώργος Θεοφάνους διηύθυνε ζωντανή ορχήστρα στο θεσμό με κοντό καρέ μαλλί – και η Γαλλία, που – ας είμαστε ωμοί – έκανε copy paste την οπερατική περσινή συνταγή του αυστριακού νικητή JJ θα μπορούσε να έχει βλέψεις για το βάθρο. Με δεδομένο μάλιστα πως έχει να σηκώσει κούπα από το μακρινό 1977 αλλά και πως τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει μια δρασκελιά από την πηγή αλλά νερό δεν έχει πιει.

Σε κάθε περίπτωση «ψηφίζουμε έξυπνα», όπως συνήθιζε να λέει στα πρωτογιουροβιζιονικά αγνά χρόνια η Δάφνη Μπόκοτα. Καλή επιτυχία Ελλάδα.