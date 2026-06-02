Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η ταινία «Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια», ντεμπούτο στη μεγάλου μήκους παραγωγή του Θανάση Νεοφώτιστου (γνωστού από τις ταινίες μικρού μήκους «Airhostess-737», 2022 , «Σπινθηροβόλα Κεράκια», 2019, «Route-3», 2019 κ.α.) θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στον κινηματογράφο Curzon Hoxton του Λονδίνου την Πέμπτη 4 Ιουνίου και στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ South by Southwest London (SXSW London), του οποίου η αυλαία σηκώθηκε την Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την εταιρία παραγωγής της ταινίας, την ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε., το «Αγόρι με τα γαλάζια μάτια», αφηγείται μια «ελληνική queer ιστορία ενηλικίωσης μιλώντας για το τίμημα της διαφορετικότητας σε μια κοινωνία που στέκεται απέναντί της. Μια ταινία αφιερωμένη σε όσους νιώθουν πως δεν “ανήκουν” πουθενά και πασχίζουν να κατανοήσουν το γιατί. Σε όσους, συχνά, η απελευθέρωση από τα δεσμά του κατεστημένου και η κατάκτηση της αυτογνωσίας πληρώνεται ακριβά.»

Ήρωας της ταινίας είναι ένας δεκαπεντάχρονος με ασυνήθιστα μάτια, αναγκασμένος να φορά μάσκα για να μην προκαλεί τον φόβο και τις δεισιδαιμονίες των κατοίκων του απομονωμένου ορεινού χωριού του, που πιστεύουν στο «κακό μάτι». Όταν η ανάγκη του για απελευθέρωση γίνεται ακατανίκητη, η διαφορετικότητά του μετατρέπεται σε πράξη αντίστασης και η λαχτάρα του για ελευθερία γίνεται μονοπάτι αγάπης, θυσίας και αλήθειας.



Ένα σύντομο απόσπασμα με τις πρώτες εικόνες του έργου παρουσιάστηκε κατ’ αποκλειστικότητα πριν λίγες ημέρες από το έγκριτο αμερικανικό κινηματογραφικό περιοδικό The Hollywood Reporter, που χαρακτηρίζει την ταινία «ατμοσφαιρική και ποιητική». Σημειώνει επίσης για την ταινία: «Ανοίξτε τα μάτια για μια πρώτη ματιά σε μία κινηματογραφική αλληγορία για τη διαφορετικότητα, τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και ετοιμαστείτε για έναν τελετουργικό “ψαλμό” γύρω από το καλό και το κακό, που ορίζει την ταυτότητα των κατοίκων του χωριού».

Η ταινία, στην οποία μεταξύ άλλων εμφανίζονται οι Γιώργος Καρύδης, Πάμπλο Σότο, Σύρμω Κεκέ, Σοφία Φιλιππίδου είναι μια παραγωγής της Ιωάννα Μπολομύτη με συμπαραγωγούς από την Κύπρο, τη Βόρεια Μακεδονία, την Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τις Η.Π.Α. Τα γυρίσματα έγιναν στην ορεινή Αρκαδία και ενώ το έντονα τοπικό χρώμα αποτελεί χαρακτηριστικό της – αλλά με οικουμενική διάσταση ως προς την ουσία της, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 20:30, ενώ μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση του σκηνοθέτη, της παραγωγού και άλλων συντελεστών με το κοινό (Q&A). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ταινία του Έλληνα δημιουργού παρουσιάζεται στο πλαίσιο ενός αυστηρά επιμελημένου lineup με έντονο διεθνή προσανατολισμό, που αναδεικνύει τις πιο δυναμικές και καινοτόμες κινηματογραφικές φωνές από όλο τον κόσμο.

Στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου απονέμεται και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, έξι ακόμη παγκόσμιες πρεμιέρες.