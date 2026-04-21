Η 70ή επέτειος του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision πλησιάζει και τόσο η ΕΡΤ, όσο και οι βασικοί συντελεστές προετοιμάζονται πυρετωδώς για την ειδική βραδιά. Προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό για το τι θα συμβεί, πώς θα διεξαχθεί η όλη διαδικασία και τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε φέτος, πραγματοποιήθηκε σήμερα (21 Απριλίου), στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής η καθιερωμένη press day, όπου ο Akylas και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Φωκάς Ευαγγελινός παρουσίασαν τις λεπτομέρειες της ελληνικής αποστολής που θα ταξιδέψει στη Βιέννη.

Ο Akylas θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Ferto» στη σκηνή του Wiener Stadthalle, ένα κομμάτι που, όπως εξήγησε ο ίδιος στους δημοσιογράφους από όλα τα μέσα, φέρει ένα βαθύ κοινωνικό και βιωματικό μήνυμα. Πραγματεύεται τη μάχη με την απληστία και τον σύγχρονο καταναλωτισμό, αναλύοντας πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να γεμίσουν τα εσωτερικά τους κενά μέσω της συσσώρευσης υλικών αγαθών. Το «Ferto» περιγράφει ουσιαστικά μια πορεία από την απόλυτη έλλειψη και τις στερήσεις της παιδικής ηλικίας μέχρι την επιτυχία, και αποτελεί υπενθύμιση ότι η πραγματική αξία της ζωής βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη για όσους προσφέρουν στήριξη στα δύσκολα.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, αναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά τα ηνία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, αποκάλυψε την ομάδα που θα πλαισιώσει τον Akyla στη σκηνή. Οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης θα αποτελέσουν την ομάδα των performers.

Μια σημαντική καινοτομία της φετινής συμμετοχής είναι το «Ferto The Game», ένα Arcade ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου endless runner. Είναι ήδη διαθέσιμο στη διεύθυνση https://eurovision.ert.gr/fertothegame/, και επιτρέπει στους fans να βοηθήσουν τον Akyla να φτάσει στον μεγάλο τελικό αποφεύγοντας εμπόδια, μέσα από έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από το ίδιο το τραγούδι.

Συμμετοχή στους ημιτελικούς και για τις «Big Five»

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων της ΕΡΤ1 για τον Μάιο του 2026 έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Ο Α’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, ο Β’ Ημιτελικός την Πέμπτη 14 Μαΐου και ο Μεγάλος Τελικός το Σάββατο 16 Μαΐου, όλοι στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον Α’ Ημιτελικό και θα εμφανιστεί στην 4η θέση της σειράς κατάταξης. Στον ίδιο ημιτελικό θα εμφανιστούν κατά σειρά οι: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.

Για τον Β’ Ημιτελικό, η σειρά εμφάνισης περιλαμβάνει τις χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η διοργανώτρια Αυστρία, αν και ανήκουν στις «Big Five», θα εμφανιστούν και θα ψηφίσουν στους ημιτελικούς. Συνολικά 35 χώρες διεκδικούν το βραβείο στον 70ό διαγωνισμό, με το αποτέλεσμα να κρίνεται από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού (μέσω τηλεφώνου, SMS ή του www.esc.vote) και των εθνικών κριτικών επιτροπών.

Η ΕΡΤ έχει επενδύσει σημαντικά στην κάλυψη του γεγονότος, με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να επιστρέφουν στον σχολιασμό των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Η Klavdia θα αναλάβει την ανακοίνωση των βαθμών της ελληνικής επιτροπής κατά τη διάρκεια του τελικού. Ραδιοφωνικά, ο διαγωνισμός θα καλυφθεί από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, τη Φωνή της Ελλάδας και την ERT World, με τον Δημήτρη Μεϊδάνη να βρίσκεται στο στούντιο για να προσφέρει παρασκήνιο και ιστορικές αναδρομές κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων.

Τέλος, η φετινή διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα. Μέσω του ERTFLIX και ενός ειδικού καναλιού (Eurovision Channel), οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν και τις τρεις βραδιές με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πριν και μετά από κάθε show, ειδικές θεματικές εκπομπές στην ΕΡΤ1 θα μεταφέρουν τον παλμό, τις αναλύσεις και όλο το παρασκήνιο από το Wiener Stadthalle, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία της φετινής Eurovision.