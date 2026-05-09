Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ειδικών πυροτεχνουργών του Πολεμικού Ναυτικού για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Στο εσωτερικό του εξάμετρου σκάφους βρέθηκε ένα βαρέλι που περιείχε 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μηχανή του παρέμενε σε λειτουργία για πολλές ώρες, μέχρι την οριστική απενεργοποίησή της από τους ειδικούς.

Το μυστήριο της προέλευσης και οι ουκρανικές ομοιότητες

Αν και ο σχεδιασμός του σκάφους παραπέμπει άμεσα σε ουκρανικής κατασκευής drones, η ακριβής διαδρομή του μέχρι το Ιόνιο παραμένει γρίφος.

Σύμφωνα με αναλύσεις, η Ουκρανία έχει επιχειρήσει το τελευταίο διάστημα να μεταφέρει μέρος των επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, στοχεύοντας στον έλεγχο ή τη στοχοποίηση πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου». Η στρατηγική αυτή φαίνεται να αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς τη Μόσχα, αλλά και στην αφύπνιση της διεθνούς κοινότητας για περαιτέρω ενίσχυση του Κιέβου.

Κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και τις ακτές

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή από πηγές ασφαλείας. Ένα σκάφος-καμικάζι που πλέει ακυβέρνητο -πιθανώς λόγω απώλειας σήματος με τον χειριστή- δεν αποτελεί απειλή μόνο για την εμπορική ναυτιλία, αλλά και για τα χιλιάδες τουριστικά σκάφη που κατακλύζουν τη Μεσόγειο, καθώς και για τις ίδιες τις ακτές.

Διπλωματικές παρεμβάσεις

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει διεθνείς διαστάσεις. Με αφορμή προηγούμενο περιστατικό επίθεσης σε ρωσικό πλοίο στη Μεσόγειο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., ζητώντας διερεύνηση από την Επιτροπή, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε σχετικές επαφές και με την ουκρανική πλευρά.

Αναμένοντας το πόρισμα

Το επόμενο διάστημα, το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αναμένεται να ρίξει φως στα κρίσιμα ερωτήματα:

Ποια είναι η ακριβής χώρα κατασκευής;

Πού βρισκόταν ο σταθμός ελέγχου του;

Ποιος ήταν ο τελικός προορισμός και ο στόχος της αποστολής του;

Τα σενάρια

Οι ελληνικές Αρχές προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα σενάρια σχετικά με τον προορισμό και τον στόχο του drone. Ένα από τα επικρατέστερα είναι το σκάφος να είχε ως στόχο πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από το προηγούμενο του περασμένου Μαρτίου, όταν ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από θαλάσσιο drone, κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ, στην Αίγυπτο. Παράλληλα, εξετάζεται η διαδρομή του σκάφους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να είχε αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης.

Τι λέει ο ψαράς που εντόπισε το drone

Ο Δημήτρης Ζόγκος, ψαράς από τη Λευκάδα, ανέφερε πως ξεκίνησε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Βασιλικής για να σηκώσει τα δίχτυα του στην περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, όταν αντιλήφθηκε ένα μαύρο αντικείμενο να βρίσκεται «καρφωμένο» στα βράχια, κοντά στον κάβο Δουκάτο.

«Βλέπω μπροστά στα 50-70 μέτρα ένα μαύρο πράγμα. Ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, σε μια χαραμαδιά, ήταν καρφωμένο εκεί και η μηχανή δούλευε ακόμα», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

«Μέχρι να το πάρουν, η μηχανή δούλευε»

Σύμφωνα με τον ψαρά, δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο για ψάρεμα τού έκαναν νόημα ότι το αντικείμενο κινούνταν πριν προσκρούσει στα βράχια. Στη συνέχεια, μαζί με άλλους προσπάθησαν να το αποκολλήσουν.

«Ρίξαμε ένα σκοινί, το δέσαμε, το τραβήξαμε και το αποκολλήσαμε. Μέχρι που το πήραν από το λιμάνι, η μηχανή δούλευε. Έφυγε, το κυνηγάγαμε, πήγε να πέσει πάνω στα κότερα και παραλίγο να μου κόψει τα χέρια», ανέφερε.

Το drone μεταφέρθηκε τελικά στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το Λιμενικό.