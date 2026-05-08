Το μυστήριο σχετικά με την προέλευση του σκάφους-drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προσπαθούν να λύσουν οι ελληνικές Αρχές. Προβληματισμός επικρατεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο τηρεί στάση αναμονής περιμένοντας την επίσημη έκθεση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Στο drone βρέθηκαν εκρηκτικά, τα οποία δεν ήταν ενεργοποιημένα, με τις Αρχές να αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως «πολύ σοβαρή». Το σκάφος βρίσκεται ήδη υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιληφθεί και η ΕΥΠ, καθώς παρουσιάζει ισχυρές ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone MAGURA V5. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει προηγμένα συστήματα, αναπτύσσει ταχύτητα έως 80 χλμ/ώρα, έχει εμβέλεια 800 χλμ και μπορεί να μεταφέρει έως 320 κιλά εκρηκτικών.

Αυτού του τύπου τα USV διαθέτουν στην πλώρη τους πυροκροτητές που ενεργοποιούνται κατά την επαφή με μια επιφάνεια. Ωστόσο, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα, μέσω δορυφόρου, να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί το εκρηκτικό φορτίο εξ αποστάσεως.

Ο σκιώδης ρωσικός στόλος και οι απαντήσεις

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι το drone να είχε ως στόχο κάποιο πλοίο που ανήκει στον «σκιώδη» ρωσικό στόλο στη Νότια Μεσόγειο. Μάλιστα, οι Αρχές δεν αποκλείουν να ξεκίνησε την πορεία του από κάποιο λιμάνι της Λιβύης και στη συνέχεια να έχασε τον στόχο του.

Ανάλογες επιθέσεις έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη Νότια Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, μέσα στο σκάφος βρέθηκαν οδηγίες γραμμένες στα ουκρανικά, γεγονός που ενδέχεται να επιβεβαιώνει τόσο τον τόπο κατασκευής όσο και την ταυτότητα των χειριστών. Οι Αρχές αναζητούν πλέον οριστικές απαντήσεις στο σύστημα GPS του σκάφους, το οποίο μπορεί να αποκαλύψει το ακριβές δρομολόγιό του.

«Μπορεί να το χειριστεί ο καθένας από οπουδήποτε»

Λεπτομέρειες σχετικά με το σκάφος έδωσε ο Σπύρος Κονιδάρης. Ο αντιναύαρχος ΠΝ ε.α., μιλώντας στο MEGA, επεσήμανε: «Θα μπορούσε κάλλιστα να ανήκει σε έναν στολίσκο μικρών σκαφών που καταδιώκουν στη Μεσόγειο πλοία που εμπλέκονται στην παράνομη εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ή ενδεχομένως ακόμη και θαλαμηγούς κροίσων».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτά τα σκάφη τηλεχειρίζονται από αποστάσεις χιλιάδων μιλίων — μπορεί από την Ουκρανία, μπορεί από την Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι είτε το σκάφος έχασε την επικοινωνία με τον χειριστή του, είτε υπήρξε βλάβη στα συστήματα επιτήρησης του περιβάλλοντος χώρου».