Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα πρωτοφανές διπλωματικό και στρατιωτικό θρίλερ, από το απόγευμα της Πέμπτης, μετά τον εντοπισμό ενός μη επανδρωμένου σκάφους επιφάνειας (USV) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας. Το σκάφος, το οποίο φέρει μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, έχει θέσει σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Πολεμικό Ναυτικό και την ΕΥΠ, καθώς η παρουσία του στα ελληνικά χωρικά ύδατα εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Ουκρανικής κατασκευής το «μαύρο USV»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, το drone είναι ουκρανικής κατασκευής, τύπου «MAGURA V3», ένα από τα πλέον εξελιγμένα θαλάσσια όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στις πρόσφατες συγκρούσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Το σκάφος εντοπίστηκε από ψαράδες στη Βασιλική Λευκάδας και ήδη έχει ρυμουλκηθεί σε ασφαλές σημείο, όπου εξετάζεται εξονυχιστικά από ειδικούς του Γενικού Επιτελείου.

Αν και τα εκρηκτικά που μεταφέρει δεν ήταν ενεργοποιημένα – γεγονός που απέτρεψε μια πιθανή έκρηξη, κατά την περισυλλογή – οι ειδικοί επισημαίνουν πως αυτού του τύπου τα USV διαθέτουν πυροκροτητές στην πλώρη, οι οποίοι ενεργοποιούνται με την επαφή, ενώ ο χειριστής έχει τη δυνατότητα δορυφορικής διαχείρισης του οπλισμού.

Στόχος τα ρωσικά πετρελαιοφόρα;

Οι ελληνικές Αρχές προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα σενάρια σχετικά με τον προορισμό και τον στόχο του drone. Ένα από τα επικρατέστερα είναι το σκάφος να είχε ως στόχο πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από το προηγούμενο του περασμένου Μαρτίου, όταν ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από θαλάσσιο drone, κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ, στην Αίγυπτο. Παράλληλα, εξετάζεται η διαδρομή του σκάφους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να είχε αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης.

Ο φόβος της προβοκάτσιας

Πέρα από το σενάριο της επίθεσης σε ρωσικά συμφέροντα, το Υπουργείο Άμυνας και η ΕΥΠ εξετάζουν με μεγάλη προσοχή και την πιθανότητα προβοκάτσιας σε βάρος της Ελλάδας. Το γεγονός ότι ένα οπλισμένο, μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε σε ελληνικά ύδατα, προκαλεί έντονο προβληματισμό για το αν κάποιοι επιδιώκουν να εμπλέξουν τη χώρα μας σε διεθνείς αντιπαραθέσεις ή να πλήξουν την εικόνα ασφάλειας της περιοχής.

Τις έρευνες έχει αναλάβει πλέον εξ ολοκλήρου ο στρατός, με τις λιμενικές αρχές να έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού που χαρακτηρίζεται ως «εθνικής σημασίας».