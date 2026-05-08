Ενα υπερσύγχρονο θαλάσσιο drone (Unmanned Surface Vehicle – USV) εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 7/5 στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Δουκάτο στην Λευκάδα, με τη μηχανή του σε λειτουργία, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Το μη επανδρωμένο σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου εξετάζεται ο τεχνικός του εξοπλισμός, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των λιμενικών αρχών του νησιού για τον προσδιορισμό της προέλευσης του.

Το χρονικό του εντοπισμού του θαλάσσιου drone

Το περιστατικό αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ψαράδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εντόπισαν ένα μαύρο ταχύπλοο χωρίς πλήρωμα, εγκλωβισμένο σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο. Κατά τη στιγμή της προσέγγισης, διαπιστώθηκε ότι η μηχανή του σκάφους ήταν ακόμη σε λειτουργία.

Οι ιδιώτες ρυμούλκησαν το σκάφος μέχρι τη Βασιλική και ενημέρωσαν αμέσως το Λιμενικό Σώμα.

Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία

Από την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (Unmanned Surface Vehicle – USV). Στο επάνω μέρος του φέρει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει αισθητήρες, κεραίες και συστήματα επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τέτοιου είδους σκάφη αξιοποιούνται συνήθως για την επιτήρηση θαλάσσιων ζωνών, τη συλλογή περιβαλλοντικών ή επιστημονικών δεδομένων και τη διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων.

Πού εστιάζει το Λιμενικό

Το Λιμενικό Σώμα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση του σκάφους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το κατά πόσο το σκάφος βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω κάποιας τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων σε διεθνή ύδατα.

Αναμένεται η ανάλυση των συστημάτων πλοήγησης του σκάφους, η οποία θα δώσει σαφέστερη εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε και τον ιδιοκτήτη του.