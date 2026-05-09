Σε κόκκινο οι εθνικές υπηρεσίες, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τρία υπουργεία από τον εντοπισμό του πλωτού drone που βρέθηκε φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών και πυροκροτητών σε θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα, ενώ βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και διέθετε εμβέλεια 432 μιλίων.

Την ίδια στιγμή, διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν τη σύνδεση του drone με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανία ενώ αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι της Λευκάδας αλλά και ολόκληρη η χώρα.

Σειρά τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα που ζητούν απάντηση είναι πολλά:

– Πώς βρέθηκε το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

– Από που ενεργοποιήθηκε

– Ποιος ήταν ο χειριστής του

– Ποιός ήταν ο σκοπός του και ο στόχος του

Drone τύπου Magura

Το πλωτό drone είναι κατά πάσα πιθανότητα ουκρανικής κατασκευής, τύπου Magura, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του τμήματος γραφικών του MEGA, βλέπουμε στο παρακάτω βίντεο πού και πώς εντοπίστηκε το drone από τους δύο ψαράδες.

Το γεμάτο εκρηκτικά drone, στρατιωτικής κατασκευής, εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, από ψαράδες που πήγαν να μαζέψουν τα δίχτυα τους. Αφού το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό που το μετέφερε στο Πλατυγιάλι Αστακού.

Σε συναγερμό οι Αρχές

Το λιμάνι στο Πλατυγιάλι έχει ουσιαστικά σφραγιστεί. Δεκάδες νταλίκες παραμένουν απέξω και είναι σε επιφυλακή η Πυροσβεστική και όλες οι Αρχές.

Σοβαρό κίνδυνο διέτρεξαν τόσο οι αλιείς που ρυμούλκησαν το σκάφος, όσο και κάτοικοι καθώς το γεμάτο εκρηκτικά drone ήταν ακυβέρνητο, αλλά με τις μηχανές του σε πλήρη λειτουργία.

Σε στάση αναμονής του ΥΠΕΞ

Ανησυχία και έντονος προβληματισμός επικρατούν στο υπουργείο Εξωτερικών, που αναμένει την επίσημη ενημέρωση και τα συμπεράσματα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την υπόθεση.

Τα σενάρια για τον εντοπισμό του πλωτού drone στο Ιόνιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα», oι στρατιωτικές αρχές έχουν μία αρχική εικόνα για το ποια ήταν η προέλευση, ποιος μπορεί να ήταν ο στόχος, από πού μπορεί να ενεργοποιήθηκε και ποιος χειριζόταν το συγκεκριμένο σκάφος.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο χειρισμός, πιθανόν και η μεταφορά του σκάφους και η πτώση του στη θάλασσα, προκειμένου να στοχεύσει ρωσικό πλοίο στην περιοχή της Μεσογείου, έγινε από άλλο πλοίο. Απομακρύνεται το σενάριο ο χειρισμός του συγκεκριμένου drone να έγινε χερσαία, από κάποια περιοχή της Ελλάδος ή της Λιβύης, της Ιταλίας ή από οπουδήποτε αλλού.

Επιπλέον, υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για το ποια απόσταση διένυσε και από πότε βρισκόταν στη θάλασσα το εν λόγω σκάφος. Φαίνεται να ήταν στη θάλασσα για τουλάχιστον ένα 24ωρο και πλέον το ζητούμενο είναι να βρεθεί από πού μεταφέρθηκε και σε ποιο πλοίο πιθανόν να βρισκόταν.

Το θαλάσσιο drone είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Μπορούν να αντληθούν πολλά σημαντικά στοιχεία και ήδη έχουν αντληθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Τα διεθνή ΜΜΕ για το θαλάσσιο drone στην Λευκάδα

Η είδηση όπως ήταν αναμενόμενο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και ξένων μέσων ενημέρωσης, με το βρετανικό BBC να μεταδίδει ότι ψαράδες βρήκαν το drone σε μια σπηλιά κοντά στο νησί της Λευκάδας την Πέμπτη και ειδοποίησαν το Λιμενικό Σώμα, το οποίο στη συνέχεια το ρυμούλκησε στο κοντινό λιμάνι της Βασιλικής. Όπως σημειώνει, μάλιστα, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το BBC επικαλείται αναφορές στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, που μεταδίδουν ότι το drone μετέφερε εκρηκτικά και ότι ο κινητήρας του ήταν ακόμη σε λειτουργία όταν ανακαλύφθηκε, ενώ επισημαίνει πως το σκάφος ενδέχεται να είναι ουκρανικής κατασκευής ή να συνδέεται με τον εν εξελίξει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του»

Όπως περιγράφει στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, το θαλάσσιο drone φαίνεται να ήταν αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS.

«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανόν το drone έχασε το σήμα GPS ή επηρεάστηκε από καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.

«Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», σημείωσε.