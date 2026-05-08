Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του επισημαίνει πως η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνει πως η συγκεκριμένη εξέλιξη θα είναι η αρχή του τέλους του πολέμου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Με χαρά ανακοινώνω ότι θα ισχύσει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η γιορτή στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία, καθώς και αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.

Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζονται και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα».