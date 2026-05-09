Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας προβλήθηκε επίσης η συνέντευξη που παραχώρησε ο Περικλής Παπαδόπουλος σε μαθητές από το Λύκειο της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης μεταφέροντας το βλέμμα της νέας γενιάς από τη Γη… στη Σελήνη και τον Άρη.

Πιο συγκεκριμένα η μαθήτρια Σοφία Πατώκου και οι μαθητές Κωνσταντίνος Περράκης και Βασιλείος Πίππας είχαν την ευκαυρία να συνομιλήσουν με τον διακεκριμένο καθηγητή αεροδιαστημικής μηχανικής και του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Σαν Χοσέ και επί χρόνια συνεργάτη της NASA και να τον ρωτήσουν για τον καθοριστικό ρόλο που είχε στην πρόσφατη ιστορική αποστολή Artemis II. Ο Έλληνας επιστήμονας σχεδίασε τη θερμική ασπίδα της κάψουλας με την οποία οι αστροναύτες επεστρεψαν με ασφάλεια στη Γη μετά το τέλος της δεκαήμερης παραμονής τους στο διάστημα.

Ο κύριος Παπαδόπουλος μίλησε για το πρόγραμμα Artemis, στο οποίο συμμετέχει εδώ και δύο δεκαετίες, τη συμβολή του στις αποστολές Artemis I και ΙΙ, τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη και τη νέα εποχή της διαστημικής εξερεύνησης, υπογραμμίζοντας ότι «πάμε να μελετήσουμε το άγνωστο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχουμε στόχους και με σκληρή δουλειά αυτά γίνονται πραγματικότητα».

Περιγράφοντας το μέλλον που ανοίγεται μπροστά στη νέα γενιά, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ζούμε ιστορικές στιγμές. Είμαστε σε μια εποχή που η γενιά σας θα γίνει ένα είδος διαπλανητικό. Θα δείτε αποστολές στον Άρη».

Και όταν κλήθηκε να δώσει τη σημαντικότερη συμβουλή στους μαθητές που ονειρεύονται να αγγίξουν τα άστρα, η απάντησή του ήταν απλή αλλά ουσιαστική: «Πρέπει να σας αρέσει αυτό που κάνετε. Χρειάζεται υπομονή, επιμονή, ενδιαφέρον, περιέργεια».

