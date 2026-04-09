Τέσσερις αστροναύτες που επιστρέφουν στη Γη από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II της NASA, μίλησαν για τα συναισθήματά τους καθώς προετοιμάζονται να επανεισέλθουν στην ατμόσφαιρα μέσα σε μια «πύρινη σφαίρα», κατά την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου από το Διάστημα.

Το πλήρωμα της Artemis II, που ταξιδεύει με την κάψουλα Orion από την εκτόξευσή του στη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται να προσθαλασσωθεί ανοιχτά της Νότιας Καλιφόρνιας το βράδυ της Παρασκευής, αφού έφτασε στη Σελήνη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι αστροναύτες ακολούθησαν τροχιά που τους οδήγησε πέρα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη.

Κατά την επιστροφή τους, θα φτάσουν ταχύτητες έως και 38.365 χλμ/ώρα κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης, μια φάση υψηλού κινδύνου που θα δοκιμάσει την αντοχή της θερμικής ασπίδας της Orion, καθώς θα δέχεται έντονη τριβή.

«Σκέφτομαι την επανείσοδο ήδη από τις 3 Απριλίου 2023, όταν μας ανατέθηκε αυτή η αποστολή», δήλωσε ο πιλότος της αποστολής Βίκτορ Γκλόβερ.

«Υπάρχουν τόσες πολλές εικόνες, τόσες ιστορίες και ακόμη δεν έχω προλάβει να συνειδητοποιήσω τι έχουμε ζήσει. Έχουμε ακόμα δύο ημέρες μπροστά μας και η εμπειρία του να ταξιδεύεις μέσα σε μια “πύρινη σφαίρα” είναι κάτι το συγκλονιστικό».

Ο Γκλόβερ, μαζί με τους αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν και Κριστίνα Κοχ, καθώς και τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν, αποτελούν την πρώτη ομάδα σε μια σειρά αποστολών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη έως το 2028 — πριν από την Κίνα — και στη δημιουργία μόνιμης αμερικανικής παρουσίας, με στόχο και μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Η Κοχ περιέγραψε το πρόγραμμα ως «σκυταλοδρομία», λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «έχουμε ακόμη και σκυτάλες για να το συμβολίσουμε».

«Σκοπεύουμε να τις παραδώσουμε στο επόμενο πλήρωμα και κάθε τι που κάνουμε το έχουμε στο μυαλό μας», πρόσθεσε.

Τι περιλαμβάνει η επόμενη αποστολή

Η επόμενη αποστολή, Artemis III, θα περιλαμβάνει δοκιμή σύνδεσης σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη μεταξύ της κάψουλας Orion και των σεληνιακών οχημάτων προσεδάφισης που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές.

Η Artemis IV, που προγραμματίζεται για το 2028, θα είναι η πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση του προγράμματος και η πρώτη από την εποχή της αποστολής Apollo 17 το 1972.

Στη Γη, δεκάδες επιστήμονες που μελετούν τη Σελήνη βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε χώρους κοντά στο Κέντρο Ελέγχου της NASA στο Χιούστον, καταγράφοντας δεδομένα και αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο αλλά και ηχογραφημένες επικοινωνίες του πληρώματος.

Προσθαλάσσωση

Το πλήρωμα αναμένεται να επιστρέψει στη Γη την Παρασκευή γύρω στις 20:00, προσθαλασσωνόμενο ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, ολοκληρώνοντας μια αποστολή διάρκειας σχεδόν 10 ημερών.

Τη Δευτέρα, οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν σε απόσταση περίπου 252.000 μιλίων από τη Γη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της αποστολής Apollo 13, που κρατούσε επί 56 χρόνια.

Ο διοικητής της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν δήλωσε ότι κάθε μέλος του πληρώματος είχε δύο σύντομες επικοινωνίες με την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της αποστολής.

«Το να ακούς τους συναδέλφους σου να γελούν, να συγκινούνται και να μιλούν με τους δικούς τους ανθρώπους από τόσο μακριά — η οικογένεια είναι πολύ σημαντική για όλους μας», είπε.

Σε ραδιοφωνικό μήνυμα προς το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον, καθώς πλησίαζαν τη Σελήνη, ο Χάνσεν πρότεινε να δοθεί το όνομα «Κάρολ» σε έναν νέο κρατήρα, προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του Γουάιζμαν, που πέθανε από καρκίνο το 2020.

Ο Γουάιζμαν ανέφερε ότι η ιδέα είχε προταθεί από τους συναδέλφους του ήδη από την περίοδο της καραντίνας πριν την εκτόξευση.

«Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα», είπε. «Τους απάντησα “Φυσικά, θα το ήθελα πολύ”… αλλά δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό. Δεν μπορώ να το περιγράψω».