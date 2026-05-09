Σε μια κατάμεστη αίθουσα στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, γεμάτη νεανική ενέργεια και συγκίνηση, εκπρόσωποι της πολιτικής και εκπαιδευτικής ζωής, πρυτάνεις, έγκριτοι δημοσιογράφοι και κορυφαία στελέχη του ομίλου Alter Ego Media, εκπαιδευτικοί και μαθητές έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή της μαθητικής δημιουργίας, μετατρέποντας την ημέρα του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας σε έναν ύμνο στη δημιουργικότητα και την ελευθερία του λόγου. Η δημοσιογραφική πράξη αναδείχθηκε ως πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στο πλαίσιο μιας εποχής αβεβαιοτήτων, με την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί νέα δεδομένα.

Από τις σχολικές αίθουσες της Ελλάδας και της Κύπρου μέχρι το Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα και τα Ειδικά Σχολεία της χώρας, η φετινή διοργάνωση απέδειξε ότι η ανάγκη των παιδιών να εκφραστούν, να ακουστούν και να δημιουργήσουν ξεπερνά σύνορα, περιορισμούς και δυσκολίες.

Το ΒΗΜΑ των μαθητών

Αν κρατάμε ένα μήνυμα ελπίδας και ζωτικής ενέργειας για το μέλλον, είναι αυτό: «Η δημοσιογραφία ξεκινά από το σχολείο και μπορεί να φτάσει μέχρι το διάστημα», χάρη στη μαχητικότητα, την κοπιώδη εργασία, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα άρθρα και τη δημοσιογραφική έρευνα των φετινών βραβευμένων, αλλά και την ενασχόληση των μαθητών με τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην Αστρονομία, την Αστροφυσική και τις εφαρμογές του Διαστήματος, που έστειλαν ξανά τον άνθρωπο με την επανδρωμένη πτήση Artemis II στη σελήνη.

Την παρουσίαση της τελετής απονομής των βραβείων ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα, οι οποίοι καλωσόρισαν το κοινό υπογραμμίζοντας ότι ο o θεσμός των Σχολικών Εφημερίδων, «ΤΟ ΒΗΜΑ των μαθητών», που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια με τις Μαθητικές Εφημερίδες, έχει καταφέρει να δώσει φωνή σε εκατοντάδες μαθήτριες και μαθητές από την Ελλάδα και την Κύπρο. «Και έχει αποδείξει ότι η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο επάγγελμα. Είναι ανάγκη. Είναι έκφραση. Είναι τρόπος να βλέπεις τον κόσμο.»

Το βίντεο – αναδρομή στις μεγάλες στιγμές της περσινής διοργάνωσης, που άνοιξε την εκδήλωση, ακολούθησε η παρουσίαση των βασικών πυλώνων του θεσμού καθώς και των πρωτοσέλιδων των διακριθέντων μαθητικών εφημερίδων με το μεγάλο έπαθλο.

Την εκδήλωσε άνοιξε ο εκδότης του ΒΗΜΑΤΟΣ, κ. Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος τόνισε ότι ο διαγωνισμός των Μαθητικών Εφημερίδων είναι «ένα παράθυρο στους νέους αναγνώστες», σε μια εποχή που η δημοσιογραφία αντιμετωπίζει δυσκολίες ωστόσο αποτελεί ανάχωμα στον ανορθολογισμό και την αγραμματοσύνη, προβάλλοντας κυρίως την εγκυρότητα.

Στη σημασία της μαθητικής φωνής και στον ρόλο των εκπαιδευτικών ως εμπνευστών καινοτόμων δράσεων, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αποδίδοντας τα εύσημα στους «επίμονους εκπαιδευτικούς» οι οποίοι, όπως σημείωσε, αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από τη διαχρονική επιτυχία των καινοτόμων σχολικών δράσεων.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έδωσε τη δική του οπτική στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας και της δημοκρατικής συνείδησης μέσα από τον θεσμό των μαθητικών εφημερίδων. Όπως ανέφερε, μέσα από τις σχολικές εφημερίδες μπορούν να αναδειχθούν οι δημοσιογράφοι της επόμενης γενιάς, ενώ ιδιαίτερη αξία έχει και η συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών, η οποία καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και προσφέρει πολύτιμα εφόδια για τη ζωή των παιδιών.

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα συμμετείχε η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι εφημερίδες των μαθητών «είναι κυψέλες δημιουργίας, που διαμορφώνουν ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, λέγοντας πώς «Το Βήμα καταφέρνει να δώσει βήμα στους μαθητές μας και να τους δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να ερευνήσουν, να ταξιδέψουν να διασταυρώσουν και να γράψουν πολύ σπουδαία κείμενα».

Η δημοσιογραφία συναντά το Διάστημα

Κεντρικό αφηγηματικό άξονα της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε το Διάστημα και η ανάγκη του ανθρώπου να εξερευνά, να αναζητά και να ανακαλύπτει.

Με αφορμή την ιστορική αποστολή της NASA, Artemis II — το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη μετά από 54 χρόνια — οι μαθητές κλήθηκαν να προσεγγίσουν κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αεροδιαστημικής, της αστροφυσικής και της διαστημικής έρευνας. Οι συνεντεύξεις που πήραν από τους Έλληνες επιστήμονες του Διαστήματος είχαν ως στόχο να αναδείξουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πληροφορίας όταν φτάνει μέσω της δημοσιογραφίας σε όλους.

Η αποστολή Artemis II λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης για τη φαντασία, την περιέργεια και την ανάγκη εξερεύνησης της νέας γενιάς, στοιχεία που διαπέρασαν ολόκληρη τη βραδιά.

Προβλήθηκαν οι συνεντεύξεις που πραγματοποίησαν οι μαθητές με τον Αδριανό Γολέμη, πρώτο Έλληνα υποψήφιο αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, τον καθηγητή αεροδιαστημικής μηχανικής Περικλή Παπαδόπουλο και τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρο Βασιλάκο.

«Αν θέλεις να φτάσεις κάπου, κοίταξε απλά το επόμενο βηματάκι» είναι η παρότρυνση του Ανδριανού Γκολέμη, ενώ ο Περικλής Παπαδόπουλος σημειώνει στο μήνυμά του ότι «η νέα γενιά μαθητών θα γίνει ένα είδος διαπλανητικό». Ο Σπύρος Βασιλάκος υπογραμμίζει στη συνέντευξή του την ευθύνη των ευθύνη των επιστημόνων.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος αστροφυσικός της NASA Αθανάσιος Οικονόμου, γνωστό και ως «νονός του Άρη», απέστειλε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό: «Είστε η γενιά του μέλλοντος και από εσάς εξαρτάται το μέλλον της ανθρωπότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους νέους να συνεχίσουν το μεγάλο ταξίδι της ανθρωπότητας προς το διάστημα και τη γνώση.

Μέσα από τις ερωτήσεις τους, οι μαθητές λειτούργησαν ως πραγματικοί νέοι δημοσιογράφοι, επιχειρώντας να μεταφέρουν στο κοινό τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της έρευνας και της ανθρώπινης περιέργειας για το άγνωστο.

«Αν εξαφανίζονταν οι δημοσιογράφοι για 10 μέρες»

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η προβολή του βίντεο «Αν εξαφανίζονταν οι δημοσιογράφοι», μέσα από το οποίο οι μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής μίλησαν για τον ρόλο της ενημέρωσης και των ΜΜΕ στη σύγχρονη κοινωνία, ενώ ακολούθησαν και ζωντανές παρεμβάσεις μέσα στην αίθουσα με σύντομες συνεντεύξεις μαθητών από τους δημοσιογράφους Γιάννη Διαμαντή και Βελίκα Καραβάλτσιου.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρου Διαμαντούρου, ο οποίος τόνισε σχετικά με τον θεσμό των Μαθητικών Εφημερίδων: «Οι δημοσιογράφοι ως φορέας 4ης εξουσίας δεν είναι καταγραφείς γεγονότων. Σε αυτό το εγχείρημα υπάρχει το θάρρος της έκφρασης. Το πιο σημαντικό είναι ότι η νέα γενιά δεν καλείται μόνο να ακούσει τον κόσμο, αλλά να τον ερμηνεύει με τον δικό της τρόπο.»

Παρών στην αίθουσα και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, κ. Μιχάλης Τιβέριος ο οποίος στήριξε το φετινό Διαγωνισμό στην έναρξη του.

Οι μεγάλες βραβεύσεις

1ο Βραβείο Καλύτερης Σχολικής Εφημερίδας

Το 1ο Βραβείο Καλύτερης Σχολικής Εφημερίδας απέσπασε η εφημερίδα «Αποχρώσεις» της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής. Το βραβείο απένειμε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος και το σχολείο εκπροσώπησαν η υπεύθυνη καθηγήτρια για την έκδοση, Παναγιώτα Μπαλατσούκα, οι μαθητές – μέλη της συντακτικής ομάδας, Άγγελος Μαλιώρης και Διομήδης Λιάλιος. «Θα ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των μαθητών στη δημόσια σφαίρα» είπε ο κ. Σιάσος.

Όλα τα μέλη της συντακτικής ομάδας των «Αποχρώσεων» θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κρήτη.

2ο Βραβείο Καλύτερης Σχολικής Εφημερίδας

Το δεύτερο βραβείο απέσπασε το 1ο ΓΕΛ Ραφήνας με τη σχολική εφημερίδα «ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ», το οποίο παρέλαβαν οι μαθήτριες Νεφέλη Ιωαννίδη και Ντόινα Τουντορεάνου, ο μαθητής Κωστής Ξηντάρας και η εκπαιδευτικός Κάντια Βαρελά. Την απονομή έκανε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μαγγιώρος, εκπροσωπώντας τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκο Αναστασιάδη.«Η συμμετοχή είναι ήδη μια πράξη δημιουργίας. Η καλή δημοσιογραφία ξεκινά από την σκέψη, να αναζητάτε την ουσία πίσω από την επιφάνεια. Μεγαλύτερη σημασία έχει η διαδρομή» είπε o κ. Μαγγιώρος.

Το έπαθλο περιλάμβανε προγράμματα e-learning από τα πανεπιστήμια που στηρίζουν τον θεσμό.

3ο Βραβείο Καλύτερης Σχολικής Εφημερίδας

Το τρίτο βραβείο απέσπασε το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης με την εφημερίδα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ». Την απονομή έκανε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Βασδέκης, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του χαρακτήρισε τον θεσμό «μια όμορφη πρωτοβουλία, με ξεχωριστή αξία». Στη σκηνή ανέβηκαν η μαθήτρια Δανάη Αρζιμάνογλου, ο μαθητής Σωτήρης Μπραΐμης και η υπεύθυνη καθηγήτρια για την έκδοση της εφημερίδας, κα. Αικατερίνη Τσαχτσαρλή.

Το έπαθλο για τα μέλη της συντακτικής ομάδας είναι tablets.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Βραβεία δόθηκαν: στη μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου, Σοφία Χριστοδούλου, για το άρθρο της «Το άγχος των μαθητών: ένας σιωπηλός συνοδοιπόρος» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Μαθητική Άποψη». Στον μαθητή του 1ου ΓΕΛ Σερρών, Γιώργο Αναστασάκο, ο οποίος έγραψε το άρθρο με τίτλο «Περί της των νέων φθοράς υπό το της παιδείας πρόσχημα» και δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Με…νέα ματιά». Τα βραβεία έδωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, που προέτρεψε τους μαθητές: «Επιλέξτε το αφήγημά σας να είναι αληθινό. Η πρόσκληση δεν είναι να στρέψετε τα φώτα πάνω σας, αλλά να στρέψετε το φως γύρω σας.»

Την επόμενη απονομή έκανε ο καθηγητής Γλωσσολογίας και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος βράβευσε: τη μαθήτρια του ΓΕΛ Τυχερού Έβρου, Πωλίνα Προϊκάκη, για το άρθρο της με τίτλο «”Βαριέμαι” στα Σύνορα» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Ένα Βήμα πιο…Τυχερό». Το βραβείο παρέλαβε η μαθήτρια συνοδευόμενη από την καθηγήτριά της Ελένη Σαρδανίδου.

Τη μαθήτρια του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Λυκείου της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, Δήμητρα Γιαμαίου, για το άρθρο της «Ζω στην άκρη» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Το Βήμα της Πάτμου». Στη σκηνή ανέβηκε μαζί με την εκπαιδευτικό Ευανθία Γαΐτανίδη.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Χαραλαμπάκης, συντάκης του Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, υπογράμμισε ότι το σχολείο, ως κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί από μόνο του να επιλύσει τα προβλήματα της κοινωνίας, καθώς συχνά αναπαράγει τις αδυναμίες της. Τόνισε, ωστόσο, ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της γλώσσας και της εκπαίδευσης.

Βραβείο Καλύτερου Κειμένου απονεμήθηκε στη μαθήτρια της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής Ιωάννα Ιατρού για το άρθρο «Δρομείς του φωτός ή αναπαυμένοι σε δάφνες;», που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Αποχρώσεις». Την απονομή έκανε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Φανή Κουντούρη. «Το γραπτό κείμενο σε αναγκάζει να σταθείς. Και να πάρεις θέση για τα πράγματα. Και αυτό κάνει τις σχολικές εφημερίδες τόσο πολύτιμες» είπε, μεταξύ άλλων η κ. Κουντούρη.

Στη σκηνή ανέβηκε επίσης ο εκπαιδευτικός Αντώνης Χατζηλάμπρος.

Ο Διευθυντής του Βήματος κ. Περικλής Δημητρόπουλος βράβευσε τις μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Ραφήνας, Ηρώ Πάντζου, Αποστολία Παπαδοπούλου και Αναστασία Σμαργιανάκη για το άρθρο τους «Το σχολείο…πίσω από τα συρματοπλέγματα!» που δημοσιεύθηκε στη σχολική εφημερίδα «Εκτός Ύλης». Παρέλαβαν το βραβείο τους συνοδευόμενες από την εκπαιδευτικό τους Κάντια Βαρελά.

«Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Παιδείας και τα πανεπιστήμια. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που εμφανίστηκαν για να γράψουν. Συνδέθηκαν με αυτή την εφημερίδα, είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα», είπε ο διευθυντής του Βήματος.

Τιμητικές διακρίσεις

Την απονομή έκανε ο Διευθυντής της ψηφιακής έκδοσης του ΒΗΜΑΤΟΣ, Μάνος Μίχαλος.

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στη μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος «Οδυσσέας Ελύτης» Μαρία Τσαλίκη για τα έργα comic journalism «Σπάστε τον κύκλο της βίας» και «Φρένο στην απειλή του δρόμου», που δημοσιεύθηκαν στη σχολική εφημερίδα «ΤΑ SOS ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ».

Το «Βήμα» πριν λίγες εβδομάδες παρουσίασε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μέσα από αυτό το φορμάτ αφήγησης. «Δεν είναι ένα απλό βραβείο το comic journalism. Προέκυψε από την ανάγκη να αποτυπωθούν δύσκολες ιστορίες και να φτάσεις σε νεότερες ηλικίες» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μάνος Μίχαλος.

Τιμητική διάκριση – Σχολείο Φυλακών Αυλώνα

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συμμετοχή του 2ου Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα, το οποίο συμμετείχε στον διαγωνισμό με τη σχολική εφημερίδα «Προσπαθώντας για το αύριο».

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στη διευθύντρια και εκπαιδευτικό του σχολείου Αναστασία Πέππα, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά τη συμβολική αλλά και ουσιαστική παρουσία των μαθητών του Αυλώνα στον θεσμό. Την απονομή έκανε ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτης Μαλέλης. «Πρέπει να διορθώσουμε πολλά που δεν πηγαίνουν καλά. Το κλειδί είναι να λέμε την αλήθεια. Η εργασία που σας ανατέθηκε ήταν μια άσκηση αλήθειας. Αυτό που συνιστώ είναι να λέτε την αλήθεια»«, είπε ο κ. Μαλέλης.

Τιμητικές διακρίσεις Ειδικών Σχολείων

Την απονομή έκανε η καθηγήτρια Βιοχημείας και Εμβιομηχανικής του ΕΚΠΑ, Έφη Μπάσδρα, μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν:

στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Δημητρίου για τη σχολική εφημερίδα «Μετά το κουδούνι»,

στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χανίων για τη σχολική εφημερίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.»,

στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τρικάλων για τη σχολική εφημερίδα «ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΠΕΙΝΑ».

Στη σκηνή ανέβηκαν οι μαθητές Γεώργιος Σπυρόπουλος και Δημήτριος Καρδάμης, ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Ματσιανούδης και οι εκπαιδευτικοί Έφη Τρουλλάκη και Κωνσταντίνα Μαραμή.

Την απονομή έκανε η αρχισυντάκτρια του ΒΗΜΑΤΟΣ Μάρνυ Παπαματθαίου, η οποία μίλησε για την σημασία της συγκεκριμένης βράβευσης. «Υπάρχει μια υπεύθυνη ώριμη γενιά. Θέλω να καλέσω το υπουργείο Παιδείας να βρει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας», είπε η κ. Παπαματθαίου.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν:

στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πειραιά για τη σχολική εφημερίδα «Teen Press»,

στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λουτρακίου για τη σχολική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ του Λουτρακίου»,

στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Έδεσσας για τη σχολική εφημερίδα «ΕΕΕΕΚπαιδευτικά Νέα».

Στη σκηνή ανέβηκαν οι μαθητές Νικόλαος Μύσιας και Άγγελος Τσίγκρηλας μαζί με τις εκπαιδευτικούς Αικατερίνη Τσούτσα και Φωτεινή Ζόγκου.

Η μεγάλη γιορτή της μαθητικής δημοσιογραφίας ολοκληρώθηκε με την ομιλία της κ. Φωτεινής Υψηλάντη, εμπνεύστριας του θεσμού «ΤΟ ΒΗΜΑ των Μαθητών», η οποία καλωσόρισε τους μαθητές και τις μαθήτριες στη δημοσιογραφική οικογένεια του ΒΗΜΑΤΟΣ.

Η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Alter Ego Media έκλεισε την τελετή βράβευσης του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δύναμη του λόγου, την ευθύνη της δημοσιογραφικής έκφρασης και τις προκλήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ανθρώπινη κρίση είναι ό,τι πολυτιμότερο. Οι μηχανές είναι καλύτερες από εμάς στην ανάλυση δεδομένων. Όμως η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα είναι δεξιότητες που δεν αυτοματοποιούνται. Αυτές τις δεξιότητες καλλιεργεί το Βήμα των Μαθητών. Γιατί η δημοσιογραφία είναι πράξη ευθύνης. Να ονειρεύεστε, να τολμάτε. Το μέλλον σας ανήκει», σημείωσε η κ. Υψηλάντη.

Μέσα σε θερμό χειροκρότημα, οι νέοι δημοσιογράφοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο διαγωνισμό, αποδεικνύοντας πως η μαθητική δημοσιογραφία έχει πλέον αποκτήσει τη δική της ισχυρή, ζωντανή και δημοκρατική φωνή.

Συμμετοχή

Η ανταπόκριση για τη συμμετοχή στο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας υπήρξε και φέτος εντυπωσιακή. Περισσότερα από 300 σχολεία εκδήλωσαν αρχικά ενδιαφέρον και πάνω από 150 υπέβαλαν την εφημερίδα τους προς αξιολόγηση. Από τις υποβολές προέκυψε βραχεία λίστα 17 εφημερίδων, που διακρίθηκαν. Για την επιλογή των νικητών εκτός από την Κριτική Επιτροπή σε ποσοστό 60% ψήφισε και το κοινό σε ποσοστό 40%. Στην κριτική επιτροπή, συμμετείχαν πρυτάνεις κορυφαίων πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου, εκπρόσωποι της Ακαδημίας Αθηνών, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, θεσμικοί εκπρόσωποι της εκπαίδευσης, καθώς και δημοσιογράφοι της ALTER EGO MEDIA και του ΒΗΜΑΤΟΣ.