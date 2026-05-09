Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της τελετής βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας αποτέλεσε ο βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός του Αθανάσιου Οικονόμου, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες αστροφυσικούς διεθνώς και πολυετούς συνεργάτη της NASA σε κορυφαίες διαστημικές αποστολές. Είναι επίσης γνωστός ως ο «νονός του Άρη» διότι έχει δώσει ελληνικές ονομασίες σε τοποθεσίες του «κόκκινου πλανητη», όπως Ξάνθη και Άγραφα και Καλαμπάκα.

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστήμιο του Σικάγου απευθύνθηκε απευθείας στους μαθητές και τις μαθήτριες, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ευθύνης και πίστης στη δύναμη της επιστήμης και της νέας γενιάς. «Είστε η γενιά του μέλλοντος και από εσάς εξαρτάται το μέλλον της ανθρωπότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους νέους να συνεχίσουν το μεγάλο ταξίδι της ανθρωπότητας προς το διάστημα και τη γνώση.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο πρόγραμμα επιστροφής στη Σελήνη, με το πρόγραμμα Artemis, αλλά και στις μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη, τονίζοντας ότι οι επόμενες μεγάλες ανακαλύψεις θα ανήκουν στους σημερινούς μαθητές. «Είναι η δική σας σειρά να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι», σημείωσε.

Με λόγια που ενέπνευσαν το κοινό της τελετής, προέτρεψε τους νέους να ακολουθήσουν τις φυσικές επιστήμες και την έρευνα, εξηγώντας ότι «αυτές είναι οι επιστήμες που φέρνουν την τεχνολογική ανάπτυξη». Και πρόσθεσε με χαρακτηριστική αισιοδοξία: «The sky is the limit, όπως λέμε εμείς στη NASA».

Ο διακεκριμένος αστροφυσικός μίλησε επίσης για τη βαθιά προσωπική ανταμοιβή που προσφέρει η επιστημονική αναζήτηση και η συμμετοχή στην εξερεύνηση του σύμπαντος. «Η αμοιβή σας, πιστέψτε με, θα είναι κάτι φανταστικό που εγώ ακόμα δυσκολεύομαι να σας το περιγράψω», είπε απευθυνόμενος στους μαθητές, κλείνοντας τον χαιρετισμό του με την ευχή: «Bon voyage».

Το μήνυμά του λειτούργησε ως μια δυνατή υπενθύμιση ότι η επιστήμη, η περιέργεια και η γνώση παραμένουν οι κινητήριες δυνάμεις για το μέλλον της ανθρωπότητας -και ότι οι νέοι άνθρωποι είναι εκείνοι που θα γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της εξερεύνησης του διαστήματος.

