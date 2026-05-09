Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Alter Ego Media και εμπνεύστρια του θεσμού των μαθητικών εφημερίδων, Φωτεινή Υψηλάντη, έκλεισε την τελετή βράβευσης του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δύναμη του λόγου, την ευθύνη της δημοσιογραφικής έκφρασης και τις προκλήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ομιλία της, η κ. Υψηλάντη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σπουδαία στιγμή για την οικογένεια του Βήματος και για κάθε άνθρωπο που πιστεύει στη δύναμη του λόγου», υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη απέναντι στις λέξεις μετατρέπει τον άνθρωπο σε συνειδητοποιημένο και υπεύθυνο πολίτη.

Αναφερόμενη στους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, σημείωσε ότι «πήραν την ευθύνη της πένας τους» και τόνισε τη σημασία της νεανικής δημοσιογραφικής έκφρασης σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Όπως είπε, σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει άρτιο λόγο χωρίς όμως «ψυχή», το ουσιαστικό ζητούμενο δεν είναι μόνο οι απαντήσεις αλλά «το θάρρος να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα» και η ικανότητα να διακρίνουμε το ουσιαστικό από το επουσιώδες.

Η κ. Υψηλάντη στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, επισημαίνοντας ότι η ανθρώπινη κρίση, η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση και η ηθική σκέψη παραμένουν αναντικατάστατες δεξιότητες. Όπως υπογράμμισε, αυτές καλλιεργούνται μέσα από τον διάλογο, τη συνεργασία και τη συμμετοχή, στοιχεία που υπηρετεί ο θεσμός των μαθητικών εφημερίδων.

«Αναρωτήθηκα τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για ένα μέλλον που δεν έρχεται απλώς, αλλά ήδη διαμορφώνεται. Ένα μέλλον που καθορίζεται από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη ως παρούσα πραγματικότητα», είπε η κ. Υψηλάντη. «Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητες πρωτόγνωρες. Οι κανόνες αναπροσαρμόζονται. Οι βεβαιότητες μετακινούνται. Σε αυτό το περιβάλλον η αβεβαιότητα γίνεται η νέα κανονικότητα. Και οι νέοι καλούνται να αποφασίσουν για τη ζωή τους, συχνά, με πληροφορίες ελλιπείς, με αλήθειες αμφισβητήσιμες, με εικόνες που μοιάζουν πραγματικές αλλά δεν είναι. Την ίδια στιγμή, οι μηχανές απαντούν γρηγορότερα, υπολογίζουν καλύτερα, μας προτείνουν χιλιάδες λύσεις. Γεννιέται το μεγάλο ερώτημα: Τι μένει στον άνθρωπο; Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει απαντήσεις, δεν μπορεί όμως να αποφασίσει τι είναι σωστό. Για αυτό η ανθρώπινη κρίση παραμένει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Δεν χάνουμε την αξία μας, απλώς αλλάζει το είδος των αναγκαίων δεξιοτήτων για τον άνθρωπο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που είναι εδώ».

«Ναι, οι μηχανές είναι καλύτερες από εμάς στην ανάλυση δεδομένων, όμως η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση, η ηθική κρίση, η κριτική σκέψη, η προσαρμοστικότητα είναι δεξιότητες που δεν αυτοματοποιούνται», πρόσθεσε η Φωτεινή Υψηλάντη. «Αντίθετα, καλλιεργούνται μέσα από εμπειρίες, μέσα από διάλογο, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Κι αυτές τις δεξιότητες καλλιεργεί και υπηρετεί ο θεσμός του Βήματος των Μαθητών. Γιατί η δημοσιογραφία είναι πράξη ευθύνης, πράξη συμμετοχής, πράξη δημοκρατίας».

Κλείνοντας, η Φωτεινή Υψηλάντη απηύθυνε μήνυμα προς τους μαθητές να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να δημιουργούν, καθώς «το μέλλον δεν είναι μακρινό, αλλά ήδη γράφεται μέσα από τις επιλογές τους».