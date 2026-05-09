Αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην προώθηση της συμπερίληψης και της δημιουργικής έκφρασης, η κριτική επιτροπή του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε όλα τα ειδικά σχολεία που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και μέσα από τις εφημερίδες τους ανέδειξαν την ουσία της μαθητικές δημοσιογραφίας.

Οι μαθήτριες, οι μαθητές και οι καθηγητές τους απέδειξαν ότι η θέληση να φτιάξουν τη δική τους εφημερίδα, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν τις αγωνίες τους ξεπέρασε κάθε δυσκολία.

Τις απονομές πραγματοποιήσαν δύο από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, η καθηγήτρια Βιοχημείας-Εμβιομηχανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου, Έφη Μπάσδρα, και η δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια του Βήματος, Μάρνυ Παπαματθαίου.

Ειδικότερα, η κυρία Μπάσδρα απένειμε τιμητικές διακρίσεις:

Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Δημητρίου για τη σχολική εφημερίδα «Μετά το κουδούνι». Τη διάκριση παρέλεβαν οι μαθητές Γιώργος Σπυρόπουλος και Δημήτρης Καρδάμη μαζί με τον εκπαιδευτικό τους Γιώργο Ματσιανούδη.

Διαβάστε παρακάτω την εφημερίδα «Μετά το κουδούνι»:

Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Χανίων για τη σχολική εφημερίδα «Εφημερίδα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.». Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η εκπαιδευτικός του σχολείου, Έφη Τρουλλάκη.

Διαβάστε παρακάτω την εφημερίδα «Εφημερίδα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.»:

Στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τρικάλων για τη σχολική εφημερίδα «Πολύχρωμη πένα». Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από την κυρία Κωνσταντίνα Μαραμή, η οποία παρέλαβε την τιμητική διάκριση.

Διαβάστε παρακάτω την εφημερίδα «Πολύχρωμη πένα»:

Η κυρία Παπαματθαίου βράβευσε:

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πειραιά για τη σχολική εφημερίδα «Teen Press». Τη διάκριση παρέλαβαν οι μαθητές Νικόλαος Μύσιας και Άγγελος Τσίγκρηλας, μαζί με την εκπαιδευτικό τους, Αικατερίνη Τσούτσα.

Διαβάστε παρακάτω την εφημερίδα «Teen Press»:

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λουτρακίου για τη σχολική εφημερίδα «ΤΟ Βήμα του Λουτρακίου». Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από την εκπαιδευτικό Φωτεινή Ζόγκου, η οποία παρέλαβε την τιμητική διάκριση.

Διαβάστε παρακάτω την εφημερίδα «Το Βήμα του Λουτρακίου»:

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Έδεσσας για τη σχολική εφημερίδα «ΕΕΕΕΚπαιδευτικά Νέα». Για λόγους ανωτέρα βίας το σχολείο δεν εκπροσωπήθηκε στην τελετή, η διάκριση όμως θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά.

Διαβάστε παρακάτω την εφημερίδα «ΕΕΕΕΚπαιδευτικά Νέα»: