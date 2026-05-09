Στον ισχυρό δεσμό που συνδέει τη μαθητική δημιουργία με την ακαδημαϊκή κοινότητα αναφέρθηκε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, κατά την τελετή βράβευσης των μαθητικών εφημερίδων στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, υπογραμμίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν την παιδεία.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η ενασχόληση με τη δημοσιογραφία προσφέρει στους μαθητές εφόδια που ξεπερνούν τα όρια της σχολικής αίθουσας, καθώς «καλλιεργεί το ήθος, την υπευθυνότητα και την ερευνητική διάθεση».

Σύμφωνα με τον κ. Σιάσο, η προσπάθεια των παιδιών να αποτυπώσουν την πραγματικότητα ταυτίζεται απόλυτα με τις ακαδημαϊκές αξίες, σημειώνοντας πως «η αναζήτηση της αλήθειας, που αποτελεί τον πυρήνα της δημοσιογραφίας, είναι ο προθάλαμος της επιστημονικής έρευνας». Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε τους μαθητές να διατηρήσουν την κριτική τους στάση και να συνεχίσουν «να αμφισβητούν και να αναζητούν την τεκμηριωμένη γνώση» σε κάθε τους βήμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρύτανης στους συντελεστές της διοργάνωσης, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες στην Alter Ego Media και την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ». Συνεχάρη τους ανθρώπους του ομίλου για την πρωτοβουλία τους να προσφέρουν αυτό το βήμα στη νέα γενιά, τονίζοντας ότι η παροχή τέτοιων κινήτρων είναι καθοριστική για την πνευματική εξέλιξη των μαθητών.

Κλείνοντας, ο Πρύτανης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των μαθητικών εντύπων, δηλώνοντας ότι η ωριμότητα των κειμένων τους «γεμίζει αισιοδοξία την ακαδημαϊκή κοινότητα για το μελλοντικό δυναμικό της χώρας», επιβεβαιώνοντας πως η νέα γενιά διαθέτει το όραμα και την ικανότητα να διαμορφώσει ένα καλύτερο αύριο.