Συνάντηση με τον νέο Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν όπως αποκάλυψε ο ίδιος στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Πεζεσκιάν φέρεται να περιέγραψε τη συνάντηση ως διεξαχθείσα σε «βαθιά εγκάρδια ατμόσφαιρα».

Αυτή η συνάντηση είναι ουσιαστικά η πρώτη επιβεβαιωμένη που είχε ο νέος ιρανός ηγέτης, από την ημέρα που εξελέγη από το Συμβούλιο των Σοφών ως διάδοχος του δολοφονηθέντος πατέρα του Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ κατά την οποία εικάζεται ότι τραυματίστηκε σοβαρά.

Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan που εκφράζει την δικαστική εξουσία ανέφερε ότι η συνάντηση διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες, όμως οι λεπτομέρειες παρί του τι συζήτησαν δεν έχουν γίνει γνωστές, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό και εάν συζητήθηκε η κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή η πρότασή τους για τον τερματισμό του πολέμου.

Η χρονική συγκυρία της συνάντησης

Σε κάθε περίπτωση η αποκάλυψη της συνάντησης έρχεται την ώρα που πληθαίνουν οι αναφορές και οι ενδείξεις ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ τους περιορισμένου εύρους, που θα μεταθέτει τις αποφάσεις για τα πιο φλέγοντα ζητήματα -όπως τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος- σε δεύτερο χρόνο.

Πιο συγκεκρμένα σύμφωνα με συγκλίνουσες πλέον πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές φαίνεται να συμφωνούν σε διαπραγματεύσεις τριών σταδίων, που θα στοχεύουν αρχικά στον τερματισμό του πολέμου, στη συνέχεια την διευθέτηση του ζητήματος των Στενών του Ορμούζ και τέλος μια συζήτηση διάρκειας περίπου ενός μήνα με στόχο μια συνολική συμφωνία.