Πλαισιωμένος από πυγμάχους και παλαιστές ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε από το Οβάλ Γραφείο χθες το βράδυ, το ίδιο μήνυμα που έχει στείλει και άλλες φορές στους ηγέτες του Ιράν: «Θα υποκύψετε ή θα σας συντρίψω – δεν πρόκειται να αποκτήσετε πυρηνικό όπλο».

Πυγμάχοι στην «αρένα» του Λευκού Οίκου

Ταυτόχρονα, παρουσίασε τα σχέδια για τη μετατροπή του κήπου του Λευκού Οίκου κυριολεκτικά σε αρένα, στις 14 Ιουνίου, προκειμένου να εορτασθούν τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, με ένα διεθνές τουρνουά Μεικτών Πολεμικών Τεχνών, όπου επιτρέπονται σχεδόν όλα τα χτυπήματα και οι λαβές.

Ο πρόεδρος υποσχέθηκε στον αμερικανικό λαό ένα μοναδικό υπερθέαμα, αντάλλαξε χειραψίες και φιλοφρονήσεις με τους επαγγελματίες αθλητές, εξέφρασε τη λύπη του που η εκδήλωση δε θα γίνει την ημέρα της εθνικής επετείου της 4ης Ιουλίου, για τεχνικούς λόγους, όμως δήλωσε πανευτυχής που συμπίπτει με τα δικά του γενέθλια.

«Θυσία» του Dow Jones για την ασφάλεια

Ο Τραμπ ζήτησε από τους δημοσιογράφους να επικεντρωθούν στην εκδήλωση, όμως όλες οι ερωτήσεις που του έκαναν ήταν για τον πόλεμο στον Κόλπο και για την πορεία της οικονομίας. «Θα ήμουν διατεθειμένος να θυσιάσω ακόμα και το 25% του δείκτη Dow Jones προκειμένου να απαλλάξω τον κόσμο από την ιρανική απειλή», απάντησε ο Τραμπ.

«Όμως», πρόσθεσε, «οι χρηματιστηριακοί δείκτες είναι στα ύψη, ενώ διαψεύσθηκαν οι δυσοίωνες προβλέψεις ότι το πετρέλαιο θα ξεπεράσει τα 200 δολάρια το βαρέλι».

BREAKING: TRUMP ON IRAN DEAL: The deal will happen, but never a deadline. pic.twitter.com/B5ubUC7fnz — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 6, 2026

Διπλωματικό θρίλερ και «θολά νερά»

Με τις δηλώσεις αυτές, καθώς και με διαδοχικές συνεντεύξεις σε αμερικανικά δίκτυα, ο αμερικανός πρόεδρος θόλωσε πάλι τα νερά, υποστηρίζοντας ότι είναι μεν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι, ότι οι ΗΠΑ έτσι κι αλλιώς κέρδισαν τον πόλεμο, ότι «το Ιράν συμφώνησε, μεταξύ άλλων, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Στα διεθνή ΜΜΕ και στα χρηματιστήρια διακινούνται πληροφορίες πως οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται ένα βήμα από την υπογραφή μνημονίου για επίσημη παύση πυρός, άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και μετάθεση για τον επόμενο μήνα, μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύγχυση: Στρατηγικός στόχος ή ήττα;

Ο Τραμπ στρογγυλεύει συστηματικά τις διατυπώσεις, προσπαθώντας να πείσει το αμερικανικό ακροατήριο για την ορθότητα της στρατιωτικής επιλογής. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά της έχει ειρηνικούς σκοπούς, φέρεται διατεθειμένη να το παγώσει για πάνω από μια δεκαετία και να παραδώσει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ διεκδικεί νέο καθεστώς ναυσιπλοϊας στα Στενά.

Με τα «μπρος πίσω» του Τραμπ, τις αντιφατικές δηλώσεις των υπουργών του, τη διοχέτευση αντικρουόμενων πληροφοριών για την κατάσταση, τόσο στο πεδίο όσο και στη διαπραγμάτευση, προκαλείται σύγχυση στην κοινή γνώμη. Αυτός είναι ο αληθινός στόχος, να προκληθεί σύγχυση, προκειμένου να μασκαρευτεί σε θρίαμβο μια στρατηγική ήττα, λένε οι επικριτές της κυβέρνησης και πολλοί διεθνείς αναλυτές.

Το βλέμμα στο Πεκίνο και η ακρίβεια στα καύσιμα

Ο Τραμπ επιχείρησε να δώσει χθες την εικόνα ενός ηγέτη που είναι σε θέση να παίρνει ταυτόχρονα κρίσιμες και ελάσσονος σημασίας αποφάσεις, να ασχολείται με ένα τουρνουά πολεμικών τεχνών στην αυλή του Λευκού Οίκου, ενώ περιμένει τις απαντήσεις των αντιπάλων και την προδιαγεγραμμένη ήττα τους.

Πάντως, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγκτσί βρισκόταν χθες στο Πεκίνο, εκεί όπου θα βρεθεί σε μία εβδομάδα και ο Τραμπ, για την κρίσιμη σινο-αμερικανική συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο Σι, όπου θα μπουν στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά ζητήματα (εμπόριο, ενέργεια, άμυνα κ.α). Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μέχρι τότε θα έχει τελειώσει ο πόλεμος στον Κόλπο.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει ανέβει πάνω από τα 4,5 δολάρια το γαλόνι, ενώ σε ορισμένες πολιτείες κυμαίνεται πλέον στα πέντε δολάρια και στην Καλιφόρνια ξεπέρασε τα έξι δολάρια το γαλόνι.