Σε μια κρίσιμη καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί μια αντιφατική εικόνα: από τη μία πλευρά την προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο και από την άλλη την κλιμάκωση της έντασης σε θάλασσα και ξηρά.

Μετά από μήνες εχθροπραξιών, η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με πηγές του CNN, οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για ένα σύντομο μνημόνιο συνεργασίας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το θετικό κλίμα, δηλώνοντας χθες ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν το τελευταίο 24ωρο.

Η συμφωνία της μίας σελίδας

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης (MoU), το οποίο αναμένεται να επισημοποιήσει την παύση των εχθροπραξιών.

Η πρόταση : Το μνημόνιο προβλέπει την κήρυξη του τέλους του πολέμου και την έναρξη μιας περιόδου 30 ημερών για την επίλυση «καυτών» ζητημάτων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και το πάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι όροι Τραμπ : Ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε ως προϋπόθεση τη μεταφορά του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στις ΗΠΑ και το κλείσιμο των υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

: Ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε ως προϋπόθεση τη μεταφορά του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στις ΗΠΑ και το κλείσιμο των υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων. Το κλίμα: Παρά τις «πολύ καλές συνομιλίες» που ανέφερε ο Τραμπ, ο ίδιος προειδοποίησε με επανέναρξη των βομβαρδισμών αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει τη συμφωνία.

Ναυτικό θρίλερ και εμπλοκή στον Κόλπο

Παρά την πρόοδο στο διπλωματικό πεδίο, η κατάσταση στη θάλασσα παραμένει εκρηκτική. Ο αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιου με σημαία Ιράν που κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι, στο πλαίσιο επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως απάντηση στην προσπάθεια της Τεχεράνης να επισημοποιήσει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, το κρισιμότερο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, μέσω της ίδρυσης ενός νέου φορέα διαχείρισης της κυκλοφορίας, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον.

Υπό πίεση η εκεχειρία στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο δοκιμάζεται σκληρά. Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της εκεχειρίας, το Ισραήλ πραγματοποίησε το πρώτο του πλήγμα στη Βηρυτό μετά τη συμφωνία, στοχεύοντας κορυφαίο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επίθεση, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Ισραήλ θα παρεμβαίνει όποτε κρίνει ότι απειλείται η ασφάλειά του, παρά την υφιστάμενη ανακωχή.