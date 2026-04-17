5 το πρωί: Εκεχειρία στο Λίβανο – Πολιτική κόντρα στη Βουλή – Κρίση στις αερομεταφορές
Με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ αποφασίστηκε η δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Το κρίσιμο ερώτημα όμως, παραμένει. Θα σημάνει το Σαββατοκύριακο την αρχή του τέλους της κρίσης στη Μέση Ανατολή ή πρόκειται απλώς για μια προσωρινή ανάπαυλα;
- Εκεχειρία με αμερικανική διαμεσολάβηση: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη δεκαήμερης εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Η συμφωνία παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα διπλωματικών διεργασιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.
- Συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο μετά από 40 χρόνια: Ο αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε μέσω του Truth Social μια ιστορική συνάντηση μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ζοζέφ Αούν στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο κρατών από το 1983, με τον Τραμπ να εκφράζει την πεποίθηση ότι η ειρήνη στην περιοχή μπορεί πλέον να επιτευχθεί «πολύ γρήγορα». Ειδικότερα, ο αμερικανός Πρόεδρος απάντησε λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους ότι οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να γίνουν «Ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο».
- Το παρασκήνιο με τον στρατό και η σύνδεση με το μέτωπο του Ιράν: Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο κατά το δεκαήμερο της παύσης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ δεν συνδέονται με τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, η διπλωματική αυτή επιτυχία θεωρείται προπομπός εξελίξεων στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, όπου πηγές αναφέρουν σημαντική πρόοδο τις τελευταίες 48 ώρες.
Με κριτική και αιχμές η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
- Μετωπική Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ένα σκληρό «μπρα ντε φερ» μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠαΣοΚ, ο οποίος ζήτησε επιτακτικά τη διεξαγωγή εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε το αίτημα, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Παράλληλα, ο ίδιος απαντώντας στις κατηγορίες για τις υποκλοπές και την υπόθεση Ντίλιαν τόνισε πως «δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν», ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να μην «φουσκώνει τα φτερά της» για το εκλογικό αποτέλεσμα.
- Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τον Μάιο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος με επίκεντρο 25 άρθρα, ζητώντας τη θέση του ΠαΣοΚ για το Άρθρο 16 (ιδιωτικά πανεπιστήμια) και την προστασία από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ακόμα, άνοιξε τη συζήτηση για ένα μεικτό εκλογικό σύστημα που θα συνδυάζει λίστα και σταυρό, προκειμένου να διαχωριστεί η υπουργική ιδιότητα από το κυνήγι της επανεκλογής.
- Σφοδρά πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευρωπαία Εισαγγελέα και Λαζαρίδη: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «κορωνίδα της διαφθοράς», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μετέτρεψε τη Βουλή σε «εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Επιπλέον, έθεσε ζήτημα παραμονής του Μακάριου Λαζαρίδη στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επιτέθηκε σε ΝΔ και ΠαΣοΚ, θυμίζοντας τη συγκυβέρνησή τους και κατηγορώντας τους για «δούλεμα» και «κάλπικα διλήμματα».
Το «σκοτεινό» παρελθόν των δραστών στην Κεφαλονιά
- Τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας: Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να συναντήθηκε με τον 23χρονο σε Κεφαλονιά και να μετέβησαν μαζί σε κατάλυμα τύπου Airbnb, όπου σύμφωνα με τις καταθέσεις εμπλεκομένων έγινε χρήση κοκαΐνης μαζί με άλλα δύο άτομα. Λίγες ώρες αργότερα η κοπέλα παρουσίασε σπασμούς και έχασε τις αισθήσεις της, με τους παρόντες να καλούν το ΕΚΑΒ και να τη μεταφέρουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Παρά την επέμβαση των αρχών και των γιατρών, κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες.
- Οι αντιφατικές καταθέσεις: Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη, με βασικό σημείο διαφωνίας τη χρήση και προέλευση των ναρκωτικών. Ισχυρίζονται ότι η 19χρονη ζήτησε και πλήρωσε κοκαΐνη, κάτι που η οικογένειά της απορρίπτει κατηγορηματικά. Η έρευνα των Αρχών εστιάζει στον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, στις κινήσεις μέσα στο δωμάτιο και στην πιθανή καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας.
- Το παρελθόν των κατηγορουμένων και οι νέες καταγγελίες: Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ο 23χρονος βρίσκονταν ήδη στο στόχαστρο των Αρχών για κυκλώματα παρανομίας στην Κεφαλονιά. Μετά τον θάνατο της Μυρτούς, μια 28χρονη μητέρα κατήγγειλε επίσημα ότι ο 26χρονος της είχε ρίξει το «χάπι του βιασμού» στο ποτό το 2022, προκαλώντας της λιποθυμία. Μαρτυρίες πρώην συντρόφων και φίλων σκιαγραφούν το προφίλ ενός ανθρώπου με βίαιη και παραβατική συμπεριφορά, που «έβλεπε τις γυναίκες ως εργαλεία».
Αεροπορικό «κραχ» στην Ευρώπη
- Ακυρώσεις πτήσεων από την KLM λόγω ακριβών καυσίμων: Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία προχωρά στην ακύρωση 160 πτήσεων εντός της Ευρώπης. Η απόφαση αυτή αποδίδεται στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, παράγοντες που καθιστούν ορισμένα δρομολόγια οικονομικά ασύμφορα στην παρούσα συγκυρία.
- Η Lufthansa επιταχύνει το κλείσιμο θυγατρικής και αποσύρει αεροσκάφη: Ο γερμανικός κολοσσός προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση, κλείνοντας τη θυγατρική του εταιρεία, CityLine. Η κίνηση αυτή συνοδεύεται από την απόσυρση δεκάδων αεροσκαφών, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει τις ζημιές από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.
- Σε κρίση ο κλάδος των αερομεταφορών στην Ευρώπη: Η ταυτόχρονη υποχώρηση των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών ομίλων αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη κρίση στον κλάδο. Ο συνδυασμός των ακριβών καυσίμων, των εργασιακών αναταραχών και της αστάθειας στα γεωπολιτικά μέτωπα αναγκάζει τις εταιρείες να «προσγειώσουν» μεγάλο μέρος του στόλου τους για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.
Ο πρώτος Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που άγγιξε το θαύμα
- Πρώτος και καλύτερος: Για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τρίτη συνολικά από τη σεζόν 2021-22, από τότε δηλαδή που μετρά τέσσερα σερί φάιναλ φορ Euroleague, ο Ολυμπιακός κοιτάζει αφ’ υψηλού τις υπόλοιπες 19 ομάδες στη «γραμμή του φίνις» της regular season. Οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά ήθελαν και τη νίκη επί της αδιάφορης βαθμολογικά Αρμάνι Μιλάνο στην 38η και τελευταία αγωνιστική για να «σφραγίσουν» την πρωτιά και την πήραν με 85-76.
- Παίζει για την κατάταξη: Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει απόψε (17/4, 21:15) τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Euroleague, φιλοξενώντας την Αναντολού Εφές στο “Telekom Center Athens”, στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» χρειάζονται τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσουν ελπίδες για την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, ωστόσο αυτή εξαρτάται και από άλλα αποτελέσματα.
- Άγγιξε τον θρίαμβο: «Άγγιξε» το θαύμα η ΑΕΚ και αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Conference League. Η Ένωση ισοφάρισε μέσα σε 51 λεπτά το σκορ της ήττας της (3-0) από τη Ράγιο Βαγεκάνο, όμως δέχτηκε ένα γκολ και έτσι η νίκη της 3-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν συνοδεύτηκε από ιστορική πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης.
