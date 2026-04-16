Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε αντίσταση από την Αρμάνι Μιλάνο στο κατάμεστο ΣΕΦ και η λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague τον βρήκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

That’s another first place regular season finish secured for @Olympiacos_BC Will it be their year? pic.twitter.com/R7pCdnq9b1 — EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 85-76 των Ιταλών, για την 38η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας με ρεκόρ 26-12. Πλέον οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα πλέι οφ, που θα προκύψει από τα play in (θα είναι η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη θέση).

Στον αντίποδα, οι Ιταλοί είδαν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους να ολοκληρώνεται με ρεκόρ 17-21.