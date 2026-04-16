Σε βαρύ κλίμα, λόγω της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για άλλη μια φορά για τοξικό λόγο στο πολιτικό σκηνικό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της ομιλίας του ότι είναι μια ευκαιρία να ανοίξει μια συζήτηση για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και της αντιπαράθεσης και τις συνέπειες της τοξικότητας που αναδύεται συνολικά από το δημόσιο διάλογο και τις επιπτώσεις που έχει στις προσωπικές ζωές όσων επιλέγουν να ασχολούνται με την πολιτική.

Υποκλοπές: «Το θέμα κρίθηκε στις κάλπες»

Όσο για το ίδιο το θέμα το κράτος δικαίου, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει μια αναδρομή στην διακυβέρνηση του, αποφεύγοντας να αφιερώσει χρόνο στην υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας μια αναφορά μόνο στη δικαιοσύνη αλλά και την ΕΥΠ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στο θέμα των υποκλοπών, είπε πως είναι ένα ζήτημα που δεν είναι καινούργιο. «Μας απασχόλησε πριν από 4 χρόνια, ήταν αντικείμενο εξεταστικής επιτροπής, είναι ένα θέμα σε πολιτικό επίπεδο, κρίθηκε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Όμως, ένα ερώτημα που ανακινείται είναι η πολιτική διάσταση που δίνετε, σε μια περίοδο που όντως η δικαιοσύνη έρευνα το θέμα».

«Δικαιοσύνη αλά κάρτ;»

Ειδικότερα για τη δικαιοσύνη ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η πρόσφατη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα είναι απόφαση Αρείου Πάγου που επέστρεψε στην πρωτόδικη δικαιοσύνη και σήμερα έχουμε απόφαση που κατηγορεί τέσσερα πρόσωπα. «Μου κάνει εντύπωση, ο Άρειος Πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή και όταν αποφαίνεται τις υποκλοπές; Δικαιοσύνη αλά κάρτ;», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Όσον αφορά για την ΕΥΠ, «το είπα και το 22, ως πρωθυπουργός δε θα επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ. Όχι μόνο γιατί βοήθησε και βοηθάει καθοριστικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, γιατί μέρα νύχτα συνδράμει στη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής. Η δράση της σήμερα, υπό νέα δομή, αποκτά κρίσιμη σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας. Κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πολλές επιτυχίες που πρέπει να μένουν κρυφές.. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή της είναι απαράδεκτο να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις, που μετατρέπονται σε εμπόδιο συνεργασίας με συμμαχίες και αντεθνικό επιχείρημα δυνάμεων εκτός συνόρων».

Ρουσφέτια, ασυλίες και το τεκμήριο της αθωότητας

Ειρωνικός απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα «ρουσφέτια», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «κατά το ΠαΣοΚ το ρουσφέτι ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2019, ας γελάσω!».

Αναφερόμενος στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός είπε ότι πλέον οι βουλευτές οδηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία στον φυσικό δικαστή. «Πολλοί τα έλεγαν, αλλά εμείς το κάναμε». Ωστόσο, μιλώντας για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής δικογραφίας, είπε ότι «υπάρχει ακόμα σε αυτή τη χώρα το τεκμήριο της αθωότητας» στρέφοντας τα βέλη κατά της αντιπολίτευσης «πριν μιλήσετε για πλειοψηφία υποδίκων κοιταχτείτε στη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα ως μειοψηφία υποδίκων» υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι από τους 97 βουλευτές που έχει αρθεί η ασυλία δεν είναι βουλευτές της παράταξης του.

«Οι λέξεις γίνονται σφαίρες»

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε αρκετά τους τόνους και σε προσωπικό επίπεδο, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση αλλά και σε Μέσα Ενημέρωσης. «Οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλιότητας και να απωθεί κάποιον να ασχολείται με την πολιτική».

Φανερά φορτισμένος και δείχνοντας πρωτοσέλιδο εφημερίδας που ενέπλεκε τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού υπογράμμισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση ο στενός συνεργάτης του που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό είπε πως παρότι ο κ. Μυλωνάκης είναι ένας απολύτως δυνατός και σκληρός άνθρωπος, «ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Τα κατάφερε και απέδειξε με ανάρτηση που έκανε».

Επιμένοντας για συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και απευθυνόμενος προς τον Σωκράτη Φάμελλο που σχολίαζε εκτός μικροφώνου είπε ότι υπήρχαν πρωτοσέλιδα που “πυροβολούσαν” τη σύζυγο του «με ένα σκοπό, να διαλύσει την οικογένεια. Να μπορείτε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Ίδιες αθλιότητες και στην παράταξη με σκοπό να χτυπηθώ εγώ προσωπικά. Οικογένεια, εγώ όλα στο μύλο της αντιπαράθεσης. Ακόμη και τα παιδιά μας».