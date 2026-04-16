Αναταράξεις προκαλεί στον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων, με μεγάλες εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων και περικοπές δραστηριότητας.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα, επικαλούμενη την αύξηση του κόστους καυσίμων. Όπως διευκρίνισε ο ολλανδικός βραχίονας του ομίλου Air France-KLM, οι ακυρώσεις αφορούν λιγότερο από το 1% του συνολικού ευρωπαϊκού της πτητικού προγράμματος, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων.

Την ίδια ώρα, ο γερμανικός αεροπορικός όμιλος Lufthansa προχωρά σε ακόμη πιο δραστικά μέτρα, αναστέλλοντας άμεσα τη λειτουργία της θυγατρικής του Lufthansa CityLine, η οποία αρχικά επρόκειτο να κλείσει το 2028. Η απόφαση συνδέεται τόσο με την αύξηση των τιμών της κηροζίνης όσο και με τις συνεχιζόμενες απεργίες του ιπτάμενου προσωπικού.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της Lufthansa, Τιλ Στράιχερτ, η «τρέχουσα κρίση» επέβαλε την επίσπευση των μέτρων, με 27 αεροσκάφη —που βρίσκονται κοντά στο τέλος του τεχνικού τους κύκλου ζωής και έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος— να αποσύρονται οριστικά από το Σάββατο. Όπως σημείωσε, στόχος είναι ο περιορισμός περαιτέρω ζημιών για την εταιρεία.

Παράλληλα, προγραμματίζονται περικοπές και στη χωρητικότητα της μητρικής εταιρείας, με τη σταδιακή απόσυρση έξι παλαιότερων αεροσκαφών από πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ενώ το χειμερινό πρόγραμμα θα μειωθεί περαιτέρω με την απόσυρση πέντε αεροσκαφών από δρομολόγια μεσαίων και μικρών αποστάσεων. Αντίθετα, θα ενισχυθεί η οικονομικά αποδοτική θυγατρική Discover Airlines με νέα αεροσκάφη A350.

«Τα μέτρα είναι αναπόφευκτα, υπό το φως του απότομα αυξημένου κόστους κηροζίνης και της γεωπολιτικής αστάθειας», τόνισε ο οικονομικός διευθυντής της Lufthansa, η οποία μόλις χθες συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Την ίδια στιγμή, η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζει να επηρεάζεται σημαντικά από διαδοχικές απεργίες, αρχικά των πιλότων και στη συνέχεια των πληρωμάτων καμπίνας, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση στον ευρωπαϊκό αεροπορικό τομέα.