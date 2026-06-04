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Εντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα παρουσιάζεται σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, αφού η κίνηση είναι αυξημένη αυτή την ώρα. Σε Αττική Οδό, Κηφισό και λεωφόρο Κηφισίας οι οδηγο0ί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις αγγίζουν ακόμα και τη μισή ώρα.

Ειδικότερα, στην Αθηνών – Κορίνθου στην έξοδο, αλλά και στα δύο ρεύματα τις Αθηνών – Λαμίας υπάρχει έντονη κίνηση. Στο «κόκκινο» βρίσκονται επίσης, η Πέτρου Ράλλη, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καλλιρρόης. Σταματημένα παραμένουν τα αυτοκίνητα στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο και την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στην άνοδο της λεωφόρο Συγγρού.

Επιπλέον, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Παρόμοια είναι η κατάσταση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Πειραιά και προς Γλυφάδα, στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη, αλλά και τη Λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε live την κίνηση εδώ

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, οι οποίες ξεπερνάνε τα 30 λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχoυν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα στον Περιφερειακό του Υμήττου 10 με 15 λεπτά από τον κόμβο Πλακενττίας μέχρι τον κόμβο της Κηφισίας.

Παράλληλα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο από τον κόμβο της Φυλής μέχρι τον κόμβο της Κηφισίας η κίνηση που σημειώνεται είναι αυξημένη, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν μέχρι και τα 30 λεπτά.