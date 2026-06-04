Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που το παρασκήνιο παίρνει φωτιά, μετά τη δημόσια παραδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδόν έβρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια στιγμή, Ισραήλ και Λίβανος ανανεώνουν την εύθραυστη εκεχειρία τους με τη δημιουργία «ζωνών ασφαλείας», ενώ τα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται σε επιφυλακή υπό την απειλή της Τεχεράνης και οι φονικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται ακάθεκτοι στο λιβανέζικο έδαφος.

Το «crazy» και τα «γαλλικά» του Τραμπ για τον Μπίμπι

Ο αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε δημόσια ότι χαρακτήρισε τον ισραηλινό πρωθυπουργό «τρελό» (crazy) κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που περιελάμβανε αρκετές βρισιές. Μιλώντας στην εκπομπή «Pod Force One» της New York Post, ο Τραμπ δήλωσε «ενοχλημένος» από το γεγονός ότι οι μάχες του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο κρατούν πίσω τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Παρά την ένταση, ο Τραμπ επέμεινε ότι η σχέση τους παραμένει σταθερή: «Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ ο Μπίμπι», ανέφερε, τονίζοντας ότι συνδέονται επειδή είναι και οι δύο ηγέτες «σε περίοδο πολέμου».

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποβάθμισε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «τακτικές διαφωνίες» και συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και πάντα βρίσκουμε λύση».

Ωστόσο, η πίεση που δέχεται ο Τραμπ στο εσωτερικό είναι τεράστια, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας και η οικονομική αβεβαιότητα απειλούν τους Ρεπουμπλικανούς, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ανανέωση της εκεχειρίας και «ζώνες ασφαλείας» στον Λίβανο

Παρά τις πολιτικές αναταράξεις, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, μετά από συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αποφασίστηκε η δημιουργία «πιλοτικών» ζωνών ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, από όπου θα απαγορευτεί η παρουσία των μαχητών της Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανέζικος στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών νότια του ποταμού Λιτάνι. Οι δύο πλευρές καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή, ενώ ο επόμενος γύρος συνομιλιών για μια συνολική συμφωνία έχει προγραμματιστεί για την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου.

Το «τελεσίγραφο» Τραμπ στο Ιράν και το μπλόκο του Κογκρέσου

Ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το πότε θα τερματιστεί η σύγκρουση με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν κλειστά μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο αμερικανός πρόεδρος απαιτεί την πλήρη διακοπή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, για να ανοίξουν ξανά οι θαλάσσιες οδοί πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (που διαδέχθηκε τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ-Ισραήλ, τον Φεβρουάριο), είναι «ανακατεμένος» στις συνομιλίες, παρά τα τραύματά του από πρόσφατο πλήγμα.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων πέτυχε ένα ιστορικό πλήγμα κατά του Τραμπ, εγκρίνοντας με ψήφους 215-208 ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες, που ζητά τον τερματισμό της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ αναμένεται να ασκήσει βέτο.

The US House of Representatives has passed a resolution that would prevent Donald Trump from ordering more attacks on Iran without first seeking congressional approval. Al Jazeera’s Kimberly Halkett reports. pic.twitter.com/dXVTrFpCiF — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 4, 2026

Το παρασκήνιο της WSJ: Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει διαμηνύσει κατ’ ιδίαν σε συνεργάτες του ότι θα τερματίσει αμέσως την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν (που ισχύει από τις 8 Μαΐου), εάν οι δυνάμεις της Τεχεράνης σκοτώσουν έστω και έναν αμερικανό στρατιωτικό.

Iran just released footage of its navy launching anti-ship missiles directly at a U.S. destroyer in the Gulf of Oman

pic.twitter.com/N0XKHniESq — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) June 3, 2026

Στο έλεος των βομβαρδισμών ο Λίβανος: Ξεκληρίζονται οικογένειες

Στο πεδίο των μαχών, η κατάσταση παραμένει δραματική. Ένα ισραηλινό πλήγμα χωρίς προειδοποίηση στον αυτοκινητόδρομο Χάλντε, νότια της Βηρυτού, προκάλεσε πανικό, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην Τύρο και τη Ναμπατίγια.

Η τραγωδία απέκτησε πρόσωπο στο χωριό Μαρβανίγια, όπου η οικογένεια Αλ-Αμπντάλα επέστρεψε στο σπίτι της, θεωρώντας το ασφαλές. Δύο ισραηλινοί πύραυλοι ισοπέδωσαν το τριώροφο κτίριο, σκοτώνοντας έξι μέλη της οικογένειας. Μοναδικός επιζών είναι ο 13χρονος Άχμεντ, ο οποίος εκτινάχθηκε από το ωστικό κύμα και νοσηλεύεται με βαριά τραύματα και κατάγματα. «Αυτή η γη κοστίζει αίμα», δήλωσε συγκλονισμένος ο θείος του.

Στο στόχαστρο τα ασθενοφόρα της Χεζμπολάχ

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» και στις υγειονομικές υποδομές. Όπως μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινό πλήγμα έπληξε ασθενοφόρο της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας (οργάνωση που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ) στη Ζεμπντίν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας διασώστης και να τραυματιστεί άλλος ένας. Αυτή ήταν η τέταρτη επίθεση εναντίον διασωστών, μέσα σε μόλις 24 ώρες, μετά και τον θάνατο δύο μελών του οργανισμού Ρισάλα (που συνδέεται με το κίνημα Άμαλ).

Από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν, ο νέος κύκλος αίματος στον Λίβανο έχει κοστίσει τη ζωή σε 3.468 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει 1,2 εκατομμύρια πολίτες, ενώ το Ισραήλ μετρά 27 νεκρούς στρατιώτες.