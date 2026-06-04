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Μια νέα υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με δράση που εκτείνεται για τουλάχιστον έξι χρόνια, αποκάλυψε η επιχείρηση «ΘΕΡΙΣΜΟΣ» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 14 ατόμων, ανάμεσά τους και των προσώπων που φέρονται να είχαν τον κεντρικό συντονισμό της ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα και 4 δικηγόροι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε στήσει ένα οργανωμένο σύστημα υποβολής ψευδών δηλώσεων για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα από εικονικές μισθώσεις και δηλώσεις εκτάσεων που δεν ανήκαν στους αιτούντες, τα μέλη της φέρονται να εξασφάλιζαν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Πώς δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υπέβαλλαν, από το 2019 έως και το 2024, αιτήσεις ενίσχυσης δηλώνοντας ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις ή άλλους ιδιοκτήτες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η δραστηριότητα συνεχίστηκε και το 2025 από τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας. Για να δυσκολεύουν τους ελέγχους, οι δηλωμένες εκτάσεις κατανέμονταν σε πολλά διαφορετικά πρόσωπα, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονταν μέσω συνδεόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα της έρευνας για τον ρόλο προσώπων που συνδέονταν με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, καθώς δύο υπάλληλοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, υποβάλλοντας παράλληλα και δικές τους αιτήσεις.

Τα εκατομμύρια, οι φορολογικές παραβιάσεις και τα ευρήματα των Αρχών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης από τις επιδοτήσεις αγγίζει τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, από την οικονομική διερεύνηση προέκυψαν ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων ύψους περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και χώρους που συνδέονται με την υπόθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μετρητά, χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα, σφραγίδες, καθώς και δύο κυνηγετικά όπλα. Επιπλέον, βρέθηκαν ποσότητες και δενδρύλλια κάνναβης, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη συγγενικού προσώπου ενός εκ των κατηγορουμένων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.