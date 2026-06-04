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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στις λιμενικές αρχές, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε4, στο λιμάνι του Πειραιά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης στο σημείο, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που επιχειρούν στην περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, το οποίο θα συνδράμει στις υποβρύχιες έρευνες και στις διαδικασίες εντοπισμού και ανάσυρσης του οχήματος.

Για την υποστήριξη της επιχείρησης έχει κινητοποιηθεί και γερανοφόρο όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανέλκυση του αυτοκινήτου από τη θαλάσσια περιοχή μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ παραμένει άγνωστο εάν υπήρχαν επιβαίνοντες μέσα σε αυτό τη στιγμή του συμβάντος.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία για το περιστατικό.