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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μαραθώνιος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2026. Σήμερα, Πέμπτη, τη σκυτάλη παίρνουν ξανά οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας, διεκδικώντας μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα σημερινά μαθήματα ειδικότητας

Οι υποψήφιοι καλούνται σήμερα να διαγωνιστούν σε τέσσερα μαθήματα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι:

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Δίκτυα Υπολογιστών Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου

Η πρώτη εβδομάδα των εξετάσεων για τα Επαγγελματικά Λύκεια θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Σημείωση: Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, με την αυλαία να πέφτει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Ώρα προσέλευσης και διάρκεια εξέτασης

Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το ρολόι, καθώς τα χρονικά όρια είναι αυστηρά:

Ώρα έναρξης εξέτασης: 08:30 π.μ.

Ώρα προσέλευσης στις αίθουσες: Έως τις 08:00 π.μ. το αργότερο.

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες για όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι 4 ώρες.