Κόντρα για δύο ήταν η σημερινή προ ημερησίας συζήτηση που εξελίχθηκε στη Βουλή με το μπρά ντε φερ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά στον πρωθυπουργό, σε μια εφ’ όλης της ύλης κριτική. Μάλιστα, επανέλαβε το αίτημα του για εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια αναδρομή στο έργο της κυβέρνησης, αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ αφιέρωσε λίγο χρόνο για το θέμα των υποκλοπών. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, μετά και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. Ειδική αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον τοξικό λόγο στο δημόσιο λόγο τονίζοντας ότι «οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλιότητας».

Ο πρωθυπουργός απάντησε στη σκληρή κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη για τα όσα είπε ο Ταλ Ντίλιαν λέγοντας ότι «δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν» και για να προσθέσει ότι «λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό». «Μην φουσκώνετε τα φτερά σας για τις εκλογές», είπε ο πρωθυπουργός προς το ΠαΣοΚ λέγοντας, ότι είναι πιο πιθανό να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία παρά το ΠαΣοΚ πρώτο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη τριτολογία του απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη για τα περί Όρμπαν των Βαλκανίων. Θέλοντας να αποκρούσει τους ισχυρισμούς για ταύτιση Μητσοτάκη – Όρμπαν, κατέθεσε στα πρακτικά επιστολή προς τον κύριο Τουσκ, όπου ζητούσε την αποπομπή του Όρμπαν από το Λαϊκό Κόμμα.

Ξεκαθάρισε παράλληλα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα για την ευρωπαϊκή εισαγγελία και τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με ταχύτητα, να προχωρήσει στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων», είπε ενώ σε άλλο σημείο σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις». Σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης είπε ότι οι βουλευτές μας σηκώνουν έναν σταυρό, είπε, ενώ στο ενδεχόμενο κάποιοι να αθωωθούν «θα ζητήσετε συγνώμη;».

«Εντός του μήνα Μαΐου θα εκκινήσει η συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Εντός του μήνα Μαΐου θα εκκινήσει η συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση με πυρήνα 25 άρθρα. Περισσότεροι από 50 βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν προτάσεις. Το ερώτημα είναι, ”είμαστε σε θέση, ως πολιτικό σύστημα, να κάνουμε θεσμική φυγή προς τα εμπρός;”.

Κάλεσε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη να τοποθετηθεί για το άρθρο 16 του Συντάγματος. «Αν θα προσθέσουμε στο Άρθρο 5 αναφορά για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από τη τεχνητή νοημοσύνη».

«Μετά τις εκλογές να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας. Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ όπως υποστήριξε «για το γεγονός ότι, πράγματι, όταν ένας υπουργός έχει υπουργικό αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας» ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε και η σημείωση του ότι «αν θέλουμε να συζητήσουμε λογική ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες -όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα».

«Τα μόνα απατηλά όνειρα σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στη σκληρή του κριτική για τις υποκλοπές ρωτώντας τον πρωθυπουργό, αν είναι εκβιαζόμενος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Ταλ Ντίλιαν. Κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να γίνει προσφυγή στις κάλπες. «Τα μόνα απατηλά όνειρα σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις εθνικές εκλογές» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

Ιδιαίτερα αιχμηρά ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Παραδέχθηκε ότι παρανόμησε. Θα μείνει στο υπουργικό συμβούλιο κάποιος που παρανόμησε σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος; Θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε; Εκτός αν τον κρατάτε για την ομορφιά του. Αν είναι για την ομορφιά του, να τον κρατήσετε λοιπόν» είπε. Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠαΣοΚ έχει καταθέσει δημοσίως τις προτάσεις του.

«Κορωνίδα της διαφθοράς είναι η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», είπε σε άλλο σημείο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, απαντώντας στις αιχμές του πρωθυπουργού περί κουμπαριών, με τη δική του πλάτη δεν πήρε κανένας ούτε ένα ευρώ. «Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτια, που αν το βάλεις στη σειρά οι διορισμοί φτάνουν τις Βρυξέλλες» είπε αιχμηρά ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

Κλείνοντας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε το αίτημα για εκλογές τονίζοντας ότι «στην πολιτική για να σε εμπιστευτούν πρέπει να έχεις αξιοπιστία και πολιτικό ήθος και πάνω από όλα σεβασμό στον λαό τίποτα από αυτά δεν έχετε για αυτό εκλογές για να φύγετε γρηγορότερα».

Κριτική και από τους υπόλοιπους αρχηγούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στις υποκλοπές, ζήτησε να «ερευνηθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις και να βγουν στο φως οι ευθύνες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού». «Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας» επισήμανε, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για «κάλπικα διλήμματα».

Ο ίδιος έβαλε στο στόχαστρο και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠαΣοΚ. «Το ΠαΣοΚ κάνει κριτική στον τρόπο που νομοθετεί η κυβέρνηση της ΝΔ με πλήθος άσχετων τροπολογίων και χωρίς να προηγείται συζήτηση. Πολύ σωστά, αλλά να σας ρωτήσω κύριε Ανδρουλάκη από που ξεφύτρωσε το ΠαΣοΚ; Θα μας τρελάνατε πριν δεν τα κάνατε με τη ΝΔ; Ποιος πετσόκοψε τον κατώτατο μισθό; Ποιος έκλεισε την ΕΡΤ σε ένα βράδυ; Ποιος έκλεινε νοσοκομείο με διαδικασίες fast track ποιος έφερνε μνημόνια χωρίς να τα έχουν καν διαβάσει οι βουλευτές και σήμερα αυτοί είναι υπουργοί της ΝΔ. Πόσα σκάνδαλα στο παρελθόν είχαν σφραγίδα ΝΔ και ΠαΣοΚ από εξοπλιστικά και εργατοπατέρα ελεγχόμενο σήμερα, Παναγόπουλο. Έλεος με το δούλεμα. Για αυτό και έχετε τα αδιέξοδα που έχετε συνολικά η σοσιαλδημοκρατία».

Στην πρώτη της τοποθέτηση ως πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, η Πέτη Πέρκα άσκησε συνολική κριτική στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαχείριση των σκανδάλων και τις πολιτικές επιλογές.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «πρωθυπουργικά άθλια ομιλία και ηθικά άθλια» τη τοποθέτηση του πρωθυπουργού. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, «ο κόσμος συζητάει όλο και περισσότερο πως θα φύγετε γιατί σας βλέπει γαντζωμένο στην εξουσία και το χρήμα», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από το βήμα της Ολομέλειας.