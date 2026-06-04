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Ο καιρός θα είναι άστατος σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε αρκετά σημεία της χώρας. Ειδικότερα, σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Πελοποννήσου, της κεντρικής και δυτικής Στερεάς, στα Επτάνησα, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος.

Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενδέχεται ννα σημειωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, δηλαδή στην Αττική, την Εύβοια, στις Σποράδες, στα ανατολικά της Πελοποννήσου και στο υπόλοιπο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Σαφέστερα, όπως σημειώνει ο Γιάννης Καλλιάνος, στην περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις, και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρα το μεσημεράκι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος ο καιρός, με τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πού θα βρέξει σήμερα;

Σήμερα αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και με τον αίθριο καιρό να παραμένει στις υπόλοιπες περιοχές, επισημαίνει η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Πιο συγκεκριμένα, βροχές θα σημειωθούν από το πρωί στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, περιοχές όπου νωρίς το πρωί πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Προς το μεσημέρι βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης προβλέπονται στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια. Ωστόσο, το βράδυ ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά και μέσα στη νύχτα οι όποιες βροχές θα έχουν σταματήσει.

Πότε «επιστρέφει» το καλοκαίρι;

Την Παρασκευή, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας, ηπειρωτικής χώρας, από τα κεντρικά της Στερεάς μέχρι και τη δυτική Μακεδονία, θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Το Σάββατο θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, στα ορεινά από τα κεντρικά της Στερεάς και βορειότερα, θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα την ΕΜΥ

Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Ανεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 16 έως 30. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Ανεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Ανεμοι : Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός : Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη