Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανοίγει έναν κύκλο συζητήσεων για τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας και όπως μου λένε οι πηγές μου, που ξέρουν πολλά επί του παρασκηνίου, έχει διπλό ενδιαφέρον. Όχι μόνο για όσα θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός και την εκ νέου κριτική του για την κυβέρνηση, η οποία θα είναι σκληρή όπως μου λένε συνομιλητές του, αλλά και για το σήμα που θα δώσει για τις δικές του πολιτικές κινήσεις.

Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στο Βηματοδότη, ότι ο Αντ. Σαμαράς θα προχωρήσει ένα βήμα περισσότερο για τα σχέδια του, ανάβοντας νέες φωτιές στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιοι μάλιστα δεν αποκλείουν το άνοιγμα που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας στο in.gr ότι «ανήκει στην Νέα Δημοκρατία» να σχετίζεται με τις κινήσεις του Α. Σαμαρά, οι οποίες κλιμακώνονται.

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Ο καναπές και οι αναποφάσιστοι

Συζητώντας για τον πρώην Πρωθυπουργό, πολιτικοί του φίλοι σημείωναν, διαβάζοντας τις νέες δημοσκοπήσεις, ότι παρά την ύπαρξη των νέων κομμάτων, το ποσοστό των αναποφάσιστων και όσων κάθισαν τις ευρωεκλογές στον καναπέ, δεν έχει αλλάξει. Βλέπουν λοιπόν ότι σε αυτές τις δύο δεξαμενές ο Μεσσήνιος πολιτικός μπορεί να απευθυνθεί και μάλιστα με αποτέλεσμα. Ποιο θα είναι αυτό; Θα δείξει.

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Γιορτινές… μετρήσεις

Ότι η έλευση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θα προκαλούσε ισχυρούς τριγμούς στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, στριμώχνοντας δημοσκοπικά την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και τη Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενο.

Αυτό που δεν περιμέναμε, ωστόσο, ήταν ο τρόπος που θα επέλεγαν τα πιεζόμενα στελέχη για να απαντήσουν. Με το που εμφανίστηκαν οι πρώτες μετρήσεις, άρχισαν αμέσως οι δημόσιες γκρίνιες, με την Ελληνική Λύση να τα βάζει τόσο με τις δημοσκοπήσεις όσο και με την ίδια την Μ. Καρυστιανού.

Το σχετικό βραβείο πρωτοτυπίας ανήκει δικαιωματικά στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Κώστα Χήτα. Αφού πρώτα ξεκαθάρισε πως «δεν μας προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί που βλέπουμε», έσπευσε να υποβαθμίσει τη δυναμική της νέας κίνησης επιστρατεύοντας τα… προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα, αφού σχολίασε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Στη γιορτή μου είχα πιο πολύ κόσμο από τον κόσμο που συγκέντρωσε η Καρυστιανού στο Ολύμπιον». Αν μη τι άλλο, μια νέα, επαναστατική μέθοδος πολιτικής ανάλυσης.

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Αργεί η παραίτηση Αχτσιόγλου

Τεχνικούς λόγους επικαλείται η Έφη Αχτσιόγλου καθώς δεν έχει καταθέσει ακόμη την επιστολή με την οποία παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος. Η βουλευτής, ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να μην ανακοινωθεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή της, αλλά σε λίγες μέρες ώστε να λύσει το θέμα που έχει προκύψει. Η ίδια πάντως σε συνομιλητές της θέλει να είναι ξεκάθαρο ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε μετάνοια ή σε δεύτερες σκέψεις.

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Η κοινοβουλευτική ώρα της Αναθεώρησης

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι διεργασίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων, ο πρόεδρος της Βουλής θα ζητήσει από τα κόμματα να ορίσουν εκπροσώπους και την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Θα συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της ειδικής επιτροπής. Το λιγότερο που μπορεί να διαρκέσει είναι δύο μήνες ενώ δεν αποκλείεται οι συνεδριάσεις να συνεχιστούν και τον Αύγουστο.

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Καζαμίας σε ρόλο Ζωής

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας καβγαδίζει στη Βουλή δυναμιτίζοντας το κλίμα. Μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο όταν απουσιάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναλαμβάνει εκείνος να σηκώνει τους τόνους στις αντιπαραθέσεις με τους πολιτικούς αντιπάλους, κάτι που καταλήγει συνήθως σε καβγάδες.

Χθες, στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συζητείτο το νομοσχέδιο Μαρινάκη για τα περιφερειακά κανάλια, επικράτησε πανδαιμόνιο όταν ο Καζαμίας ήρθε σε σύγκρουση με τον πρόεδρο της επιτροπής Τάσο Μπαρτζώκα. Η κόντρα έφτασε στα άκρα με τον Μπαρτζώκα να τον αποκαλεί «ψεύτη και απατεώνα» και τον κ. Καζαμία να του φωνάζει «ντροπή σου». Αφορμή οι διαρκείς ενστάσεις και διακοπές για διαδικαστικά θέματα που προέβαλλε όπως για τους χρόνους των παρεμβάσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος του είπε πως «ο φασισμός σε μένα δεν περνάει», με τον Καζαμία να φωνάζει πως «τους φασίστες τους έχετε στο κόμμα σας».

Πρόσφατα ο Καζαμίας είχε τσακωθεί αγρίως με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο ο οποίος τον αποκάλεσε «χουλιγκάνο», αλλά και με τον Χάρη Θεοχάρη, όπως και με τον Μακάριο Λαζαρίδη παλαιότερα, τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Θάνο Πλεύρη και άλλους.

Όσοι μάλιστα θυμούνται πώς πολιτευόταν αρχικά ο (πανεπιστημιακός) Καζαμίας, αναρωτιούνται τι έχει οδηγήσει σε αυτή την διαρκή όξυνση. Οι λόγοι προφανώς είναι πολιτικοί και αφορούν το μοντέλο αντιπολίτευσης που έχει επιλέξει η Πλεύση, το οποίο, ωστόσο, τουλάχιστον στην περίπτωσή του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου μοιάζει παράταιρο και σίγουρα δεν ταιριάζει με την εικόνα του αναπληρωτή καθηγητή Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Coventry και διδάσκοντος στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Πρίνστον, του Εδιμβούργου, του Warwick και της Μόσχας, όπως δηλώνει στο βιογραφικό του.

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Οι ανοικτοί δίαυλοι Αθήνας – Άγκυρας

Ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα Τσαγατάι Ερτσιγές δεν είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης. Έχει υπηρετήσει σε σειρά κομβικών πόστων, ενώ εκφράζει με συνεκτικό τρόπο τις θέσεις της Τουρκίας ειδικά για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της ανυπόστατης θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Εξ αυτών λοιπόν τα όσα θετικά εξέπεμψε στη δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026. Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοικτοί είπε ο πρέσβης, εκτιμώντας ότι οι κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν δείχνουν έμπρακτη διάθεση να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διαδικασία προσέγγισης. Μένει βεβαίως να δούμε αν οι δύο ηγέτες θα επιδιώξουν να συναντηθούν, έστω για λίγο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου). Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τουλάχιστον προς ώρας τα διπλωματικά γραφεία δεν εργάζονται για μια τέτοια συνάντηση. Ίσως αν πράγματι όπως όλα δείχνουν η κατάθεση του περίφημου τουρκικού νομοσχεδίου πάει πίσω, δηλαδή αφότου ανοίξει ξανά τον Οκτώβριο η Εθνοσυνέλευση, ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν να έχουν πράγματι έστω ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ.

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Το παιχνίδι των διαρροών Μένοντας στο νομοσχέδιο, ερωτώμενη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού αν υπήρξε επικοινωνία Γεραπετρίτη- Φιντάν απάντησε αρνητικά. Εγώ πάντως θα έβαζα στοίχημα ότι κάποιας μορφή επικοινωνία όντως έγινε, χωρίς φυσικά να σχετίζεται με την πιθανολογούμενη παράταση της κατάθεσης. Οι δίαυλοι παραμένουν ανοικτοί είπε η εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες ή διαρροές. Και μιας που λέμε για δημοσιογραφία καλό θα ήταν όλοι οι δημοσιογραφούντες και δημοσιολογούντες να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όχι φυσικά στο τι γράφουν, αλλά στον τρόπο και στην έκταση που δίνουν στα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι για μέρες αναλύθηκε μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια του νομοσχεδίου, μέχρι και για νομοθέτηση «γκρίζων ζωνών» και αλλαγή κυριαρχίας στο καθεστώς του Αιγαίου διαβάσαμε. Όλα αυτά να σας θυμίσω ξεκίνησαν από μια διαρροή του ΑΚΡ. Από εδώ, πάντως, είχαμε επισημάνει ότι η κίνηση των Τούρκων είναι κάπως βεβιασμένη, αν τουλάχιστον τοποθετηθεί στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Ίδωμεν.

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Νέα επίσκεψη στη Λιβύη

Έως ότου λοιπόν να φθάσουμε στο νομοσχέδιο θα βρούμε άλλα να μας ενοχλούν με τους Τούρκους και άλλα να ενοχλούν τους Τούρκους για εμάς. Στις 10 Ιουνίου η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ταξιδεύει στην Τρίπολη της Λιβύης όπου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνεδρίαση των τεχνικών ομάδων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Σας είχαμε ενημερώσει ότι η εν λόγω συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εντός του καλοκαιριού, με την Αθήνα πάντως να κρατά μεν χαμηλά τους τόνους όσον αφορά τα πιθανά αποτελέσματα, να αναδεικνύει όμως το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να συνομιλεί εποικοδομητικά και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη. Για την Ελλάδα προτεραιότητα παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Λιβύη, στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι κατά την προτελευταία επίσκεψη του Γεραπετρίτη στην Τρίπολη ο μεταβατικός πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίτ Ντιμπεϊμπά είχε ξεκαθαρίσει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν πρόκειται ν’ αποσυρθεί από το τραπέζι διότι αποτελεί νόμο του κράτους.