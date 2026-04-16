Χρειάστηκε να γίνει μητέρα η ίδια και να αντικρίσει την τραγωδία της αδικοχαμένης Μυρτούς στην Κεφαλονιά για να βρει το σθένος να σπάσει τη σιωπή της.

Δύο χρόνια μετά την εφιαλτική νύχτα που το «χάπι του βιασμού» έσβησε τις αναμνήσεις της, μια 28χρονη σήμερα γυναίκα στο Αργοστόλι δείχνει ως δράστη τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για μια σειρά από πανομοιότυπες καταγγελίες.

Όπως περιέγραψε αποκλειστικά στο star.gr, ο 26χρονος κατηγορούμενος τον Αύγουστο του 2022 της είχε ρίξει στο ποτό το χάπι βιασμού, όμως δεν το κατήγγειλε τότε, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια.

«Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιω ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε» είπε.

Και συνέχισε: «Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί. Έλεγα δεν μπορεί να “έσβησαν όλα”, κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην Αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

Πώς δρούσε ο 26χρονος

Ο 26χρονος πρώην αθλητής, όπως καταγγέλλεται, είχε συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο δρούσε. Προσέγγιζε όμορφα, νεαρά κορίτσια που συναντούσε σε μαγαζιά της περιοχής και τα φλέρταρε. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγέλλουσα, υπάρχουν και άλλες κοπέλες που πήγαν στην Αστυνομία να καταθέσουν όσα οι ίδιες βίωσαν, αφού θορυβήθηκαν όταν έμαθαν για τον θάνατο της Μυρτούς.

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην αστυνομία».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις καταγγελίες να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Στο στόχαστρο του ελληνικού FBI οι 3 συλληφθέντες

Ναρκωτικά, εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί αναφέρονται στο πλούσιο «βιογραφικό» των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της Μυρτούς.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ του Star το περασμένο καλοκαίρι οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση στην Κεφαλονιά, έχοντας στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα που εμπλέκονταν σε κυκλώματα παρανομίας. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονταν ψηλά στη λίστα βρισκόταν ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ο 23χρονος φίλος του.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά της Μυρτούς

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον πρώην πρωταθλητή άρσης βαρών να μεταφέρει λιπόθυμη τη Μυρτώ έξω από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά. Στο οπτικοακουστικό υλικό που παρουσίασε το «Live News» του Mega, φαίνεται καρέ καρέ η μεταφορά της κοπέλας στην πλατεία, όπου και την εγκατέλειψαν.

Στα πλάνα που καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης διακρίνεται ο 26χρονος να κουβαλά λιπόθυμη τη 19χρονη και τρέχοντας να βγαίνει από το κτίριο για να την παρατήσει στην πλατεία.