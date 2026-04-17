Η ΑΕΚ φιλοξένησε τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Allwyn με μοναδικό στόχο, να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από την πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων και να πάρει επική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, αλλά δεν τα κατάφερε.

Απίστευτο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ στο 51’ να κάνει το 3-0 με τον Ζίνι και να ισοφαρίζει το σκορ της πρώτης αναμέτρησης (3-0), αλλά την Ράγιο Βαγιεκάνο στο 60’ να μειώνει σε 3-1 με τον Παλαθόν και να παίρνει και πάλι το προβάδισμα για την πρόκριση.

Στο 51’ ο Κουτέσα έκανε τη σέντρα και ο Ζίνι με κεφαλιά σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 3-0, βάζοντας… φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 60’ ο Παλαθός, όμως, μετά από πάσα του Πέδρο Ντίας, νίκησε τον Στρακόσα για το 3-1, που δίνει την πρόκριση στην Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι Κιτρινόμαυροι είχαν ανοίξει το σκορ στο 13’ με Ζίνι. Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη το πλάγιο που κέρδισε η ΑΕΚ από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι, αυτός κατέβασε ωραία και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μπατάλια.

Στο 36′ έκαναν το 2-0 με τον Μαρίν. Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή, ο Ράτσιου τον ανέτρεψε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Μαρίν να εκτελεί εύστοχα για το 2-0 της Ένωσης.