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Ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα Τσαγατάι Ερτσιγές δεν είναι ένας τυχαίος διπλωμάτης. Έχει υπηρετήσει σε σειρά κομβικών πόστων, ενώ εκφράζει με συνεκτικό τρόπο τις θέσεις της Άγκυρας, ειδικά για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της ανυπόστατης θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Εξ αυτών, όπως γράφει ο ΒΗΜΑτοδότης, τα όσα θετικά εξέπεμψε στη δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία, με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026. Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοικτοί, είπε ο πρέσβης, εκτιμώντας ότι οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν δείχνουν έμπρακτη διάθεση να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διαδικασία προσέγγισης.

Μένει βεβαίως να δούμε, αν οι δύο ηγέτες θα επιδιώξουν να συναντηθούν, έστω για λίγο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου). Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τουλάχιστον προς ώρας, τα διπλωματικά γραφεία δεν εργάζονται για μια τέτοια συνάντηση. Ίσως, αν πράγματι, όπως όλα δείχνουν, η κατάθεση του περίφημου τουρκικού νομοσχεδίου πάει πίσω, δηλαδή αφότου ανοίξει ξανά τον Οκτώβριο η Εθνοσυνέλευση, ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν να έχουν πράγματι, έστω ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ.

Όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, ερωτώμενη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, αν υπήρξε επικοινωνία Γεραπετρίτη- Φιντάν, απάντησε αρνητικά. «Εγώ πάντως θα έβαζα στοίχημα ότι κάποιας μορφή επικοινωνία όντως έγινε, χωρίς φυσικά να σχετίζεται με την πιθανολογούμενη παράταση της κατάθεσης. Οι δίαυλοι παραμένουν ανοικτοί, είπε η εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δε σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες ή διαρροές.

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Και μιας που λέμε για δημοσιογραφία, καλό θα ήταν όλοι οι δημοσιογραφούντες και δημοσιολογούντες να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, όχι φυσικά στο τι γράφουν, αλλά στον τρόπο και στην έκταση που δίνουν στα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι για μέρες αναλύθηκε μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια του νομοσχεδίου, μέχρι και για νομοθέτηση «γκρίζων ζωνών» και αλλαγή κυριαρχίας στο καθεστώς του Αιγαίου διαβάσαμε. Όλα αυτά, να σας θυμίσω, ξεκίνησαν από μια διαρροή του ΑΚΡ. Από εδώ, πάντως, είχαμε επισημάνει ότι η κίνηση των Τούρκων είναι κάπως βεβιασμένη, αν τουλάχιστον τοποθετηθεί στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Ίδωμεν».