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Η Κρακοβία, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, και για πολλούς μία από τις πιο όμορφες της Ευρώπης, ήταν η πρώτη πόλη που θα διανυκτερεύαμε στο roadtrip με αυτοκίνητο, που ξεκίνησε από το Βερολίνο και είχε τελικό προορισμό την Αθήνα.

Όπως είδαμε στο πρώτο επεισόδιο της mini σειράς «Ένα roadtrip, 10 πόλεις, 5 ερωτήσεις», οι λίγες ώρες παραμονής στο Βερολίνο ήταν αρκετά πυκνές, με βόλτες σε χαρακτηριστικές γειτονιές και ιστορικά σημεία της πόλης, όπως η Πύλη του Βρανδεμβούργου.

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Κανόνες Roadtrip

Ήταν Παρασκευή πρωί όταν ξεκινούσαμε από τη γερμανική πρωτεύουσα, με μεγάλο στόχο να διανύσουμε περίπου 600 χιλιόμετρα ως την Κρακοβία.

Βέβαια σ’ ένα τόσο απαιτητικό ταξίδι όπως ένα roadtrip 4 ατόμων, 5 ημερών, 10 πόλεων και 7 χωρών είναι αδύνατον να πετύχεις τους στόχους σου αν δεν ακολουθείς τους 10 απαράβατους κανόνες των roadtrips.

Μην ψάχνετε για βιβλιογραφία, οι κανόνες αυτοί μέχρι σήμερα ήταν άγραφοι. Καταγράφηκαν όμως μέσα σε αυτό το ταξίδι.

Κι έτσι μέσα από το σημερινό βίντεο αλλά και από αυτά που θα ακολουθήσουν, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε στην πράξη τη σημασία της εφαρμογής και της μη εφαρμογής τους.

Δύο από τους βασικότερους λχ. κανόνες είναι ότι «Το πλήρωμα ρωτάει πάντα, πριν βάλει χέρι στις προμήθειες» και πως «Δεν κάνουμε συχνές στάσεις».

Εμείς βέβαια κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Σταματήσαμε σε κάποιες γραφικές τουαλέτες, μόλις 45 λεπτά μακριά από το Βερολίνο.

Λίγο αργότερα, αφού περάσαμε από τη Γερμανία στην Πολωνία, σταματήσαμε και στην πόλη Οουάβα (Oława).

O Γιάκομπ και η Μπίλμπο

Νωρίς το βράδυ, μπαίναμε επιτέλους στην Κρακοβία.

Πρωταρχικός στόχος, εξίσου σημαντικός με το check in στο διαμέρισμα που είχαμε νοικιάσει και την ανεύρεση εστιατόρια ήταν να φτάσει η ερώτηση των κοριτσιών από το Μπόρνμουθ, στον πρώτο Κρακοβιανό που θα συναντούσα, ώστε να προστεθεί και ο δεύτερος κρίκος στην αλυσίδα ερωταπαντήσεων που είχε ξεκινήσει στο Βερολίνο.

Ακριβώς στην έξοδο του κτιρίου, καθώς ετοιμαζόμασταν να περπατήσουμε στα στενά της παλιάς εβραϊκής συνοικίας, είχαμε μία ακόμα τυχαία συνάντηση. Ήταν ο Γιάκομπ και η Μπίλμπο.

«Τι σου αρέσει περισσότερο από τη ζωή στην Κρακοβία;»

Τι απάντησαν οι κρακοβιανοί φίλοι μας; τι συναντήσαμε στη νυχτερινή Κρακοβία και γιατί η Πλατεία Ηρώων του Γκέτο είναι γεμάτη από τσιμεντένιες καρέκλες;

Όλες οι απαντήσεις, μαζί με εικόνες από τη Γερμανία ως την Πολωνία στο σχετικό βίντεο, ενώ στο επόμενο, τρίτο, επεισόδιο η Πολωνία ενώνεται με τη Σλοβακία και τη Ρουμανία.