Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, σύμφωνα με Λιβανέζο αξιωματούχο.

Όπως μεταδίδει το Axios, η επικοινωνία πραγματοποιείται την ώρα που το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας εξετάζει το ενδεχόμενο αποδοχής κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ. Ο Λίβανος έχει ήδη ζητήσει εκεχειρία, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ θα «καλωσόριζε» μια τέτοια εξέλιξη.

Παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις, συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας την Τετάρτη ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση. Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας δήλωσε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν ανακοινώσεις ακόμη και εντός της ημέρας. «Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Τίποτα δεν είναι οριστικό, αλλά μπορεί να συμβεί σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η λιβανέζικη προεδρία επιβεβαίωσε την επικοινωνία, σημειώνοντας ότι ο Αούν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του προς επίτευξη εκεχειρίας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να συμβάλει ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα του Λιβάνου «το συντομότερο δυνατό».

Παρασκηνιακά, το ζήτημα της εκεχειρίας θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ωστόσο θα μπορούσε να διευκολύνει ευρύτερες διπλωματικές κινήσεις των ΗΠΑ, ακόμη και σε σχέση με το Ιράν.

Πώς επηρεάζει το μέτωπο με το Ιράν

Παρότι επισήμως οι δύο διαδικασίες δεν συνδέονται, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν την εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ. Αντίθετα, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ απορρίπτουν αυτή τη σύνδεση, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν αφορά τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο φιλοξένησε την Τρίτη μια σπάνια συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων διπλωματών, ενώ είχε και ξεχωριστή επικοινωνία με τον πρόεδρο Αούν, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση των προσπαθειών για εκεχειρία ως πρώτο βήμα προς μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία ασφάλειας και σταθερότητας στον Λίβανο.

Οι επαφές αυτές σηματοδοτούν και την πρώτη άμεση επικοινωνία του Τραμπ και του Ρούμπιο με τον Λιβανέζο πρόεδρο από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει «μια ανάσα» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, προσθέτοντας ότι αναμένονται επαφές μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών — αν και κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η κατάσταση στον Λίβανο συνδέεται έμμεσα με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με πηγές, έχουν σημειώσει πρόοδο τις τελευταίες 48 ώρες.