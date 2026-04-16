Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για πιθανές διαπραγματεύσεις.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, απάντησε ότι ελπίζει να υπάρξει σύντομα συμφωνία.

Το Ιράν έχει συμφωνήσει σχεδόν σε όλα

«Πάμε πολύ καλά. Μπορώ να σας το πω», ανέφερε. «Ίσως συμβεί πριν από αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται παράταση της εκεχειρίας». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία τότε οι μάχες θα ξαναρχίσουν.

Αν υπάρξει συμφωνία «το πετρέλαιο θα υποχωρήσει, οι τιμές θα πέσουν και ο πληθωρισμός θα μειωθεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «το Ιράν έχει συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα», συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο για περισσότερα από 20 χρόνια και «να μας δώσει πίσω την πυρηνική σκόνη» (σ.σ. το εμπλουτισμένο ουράνιο).

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι εάν υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ενδέχεται να πάει και ο ίδιος στο Πακιστάν για την τελετή.

Τι είπε για Λίβανο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ συμπεριλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα θα την τηρήσει.

Λίγο νωρίτερα, η οργάνωση ανέφερε ότι θα τηρήσει την εκεχειρία, που θα τεθεί σε εφαρμογή απόψε τα μεσάνυχτα, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ηγέτες Λιβάνου και Ισραήλ ενδέχεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο σε μια-δυο εβδομάδες. «Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ειρήνη», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί και ο ίδιος τον Λίβανο «την κατάλληλη στιγμή».

Δηλώσεις και από Νετανιάχου

Δηλώσεις έκανε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε ότι συμφώνησε σε μια προσωρινή δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο προκειμένου να δοθεί χρόνος για την προώθηση της πρωτοβουλίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διάλυση της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και να διαλύσει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.