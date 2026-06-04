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Συγκλονισμένη παραμένει η χώρα από την άγρια γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Το στυγερό έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, την ώρα που οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο. Ανατριχίλα προκαλούν οι μαρτυρίες των γειτόνων που άκουσαν τα τελευταία λόγια της άτυχης γυναίκας να εκλιπαρεί για τη ζωή της. «Ακούστηκε ”βοήθεια” και ”μη, γιατί;”. Προφανώς, η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Ψηφιακός «εγκλεισμός»: Την παρακολουθούσε με GPS και κοριούς στο σπίτι

Από τις έρευνες των Αρχών και τις μαρτυρίες του φιλικού περιβάλλοντος, ξετυλίγεται το κουβάρι μιας μακράς περιόδου κακοποίησης και παθολογικής ζήλιας. Ο 41χρονος είχε επιβάλει ένα καθεστώς απόλυτου ελέγχου, μετατρέποντας τη ζωή της 39χρονης σε ζωντανό εφιάλτη:

Συσκευή γεωεντοπισμού (GPS): Είχε τοποθετηθεί κρυφά στο αυτοκίνητο της γυναίκας για να ελέγχει κάθε της μετακίνηση.

Συσκευές ηχογράφησης («κοριοί»): Είχαν εγκατασταθεί μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους σκληρό δίσκο με τα ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία εξετάζονται, για να διαπιστωθεί αν έχουν καταγραφεί προηγούμενες κακοποιήσεις ή η στιγμή του φόνου.

Το προφίλ «Θάνατος»: Ο δράστης είχε δημιουργήσει ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram (με το ψευδώνυμο «thana_tos8511») για να ελέγχει τη δραστηριότητά της στα social media, ενώ της απαγόρευε την πρόσβαση σε αυτά.

Κακοποίηση στην εγκυμοσύνη και ο φόβος για τα παιδιά

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της 39χρονης, η γυναίκα είχε αναζητήσει νομική συμβουλή λίγο καιρό πριν τη δολοφονία της, περιγράφοντας συστηματική, λεκτική και σωματική βία, η οποία φέρεται να είχε ξεκινήσει ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Αν και είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να κινηθεί δικαστικά, τελικά υπαναχώρησε. Ο κύριος λόγος ήταν ο φόβος ότι θα έχανε την επιμέλεια των παιδιών τους, καθώς δεχόταν συνεχείς απειλές, σε συνδυασμό με την ελπίδα ότι η κατάσταση θα βελτιωνόταν.

Θρίλερ με τις εξετάσεις των παιδιών: Τις είχε ναρκώσει;

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η κατάσταση των δύο ανήλικων κοριτσιών, τα οποία κοιμόντουσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του φονικού, χωρίς να αντιληφθούν το παραμικρό. Μετά τον εντοπισμό ηρεμιστικών χαπιών στο σπίτι, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία από τον πατέρα τους.

Οι πρώτες βιοχημικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Καλαμάτας βγήκαν «καθαρές», ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων αίματος, που θα δώσουν οριστικές απαντήσεις. Ήδη, η αδελφή του θύματος ξεκινά τις διαδικασίες για να αναλάβει την επιμέλειά τους.

«Τον ξεγράφω σαν παιδί μου» – Ξέσπασε ο πατέρας του δράστη

Συγκλονιστική είναι η αντίδραση του πατέρα του 41χρονου, ο οποίος αποκήρυξε τον γιο του. «Να πληρώσει για το κακό που έκανε. Θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας. Τέρμα από παιδί μου. Εκεί που το ξέγραψα είναι που νάρκωσε τα παιδιά. Αυτό που έκανε ήταν λες και ήταν ζώο», δήλωσε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για τα όσα βίωνε η νύφη του.

Στον ανακριτή με τη γραμμή της «άμυνας» – Τον διαψεύδουν οι 45 μαχαιριές

Ο καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνος περνά σήμερα το κατώφλι του ανακριτή Καλαμάτας, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος αναμένεται να επιμείνει στην υπερασπιστική γραμμή ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας και ότι η σύζυγός του τού επιτέθηκε πρώτη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί καταρρίπτονται πλήρως από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία δείχνει ότι η άτυχη γυναίκα κατακρεουργήθηκε με 45 μαχαιριές σε όλο της το σώμα.