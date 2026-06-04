Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή, πώς φτάσαμε στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ο καταλυτικός ρόλος της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα και το σημείο μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τίτλοι τέλους στη Νέα Αριστερά, νέα επεισόδια στο πολιτικό σκηνικό» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:
- 0:50 Η διάλυση της Νέας Αριστεράς και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
- 2:29 Τα στελέχη που αποχωρούν και τα πρόσωπα που παραμένουν προς το παρόν αμετακίνητα.
- 4:42 Πόσο ξεκάθαρες είναι οι επόμενες κινήσεις των μελών της Νέας Αριστεράς που εγκατέλειψαν το κόμμα.
- 6:46 Οι σχέσεις της Έφης Αχτσιόγλου, του Αλέξη Χαρίτση και του Νάσου Ηλιόπουλου με τον Αλέξη Τσίπρα.
- 7:25 Το ζήτημα της πολιτικής επιβίωσης στις αποχωρήσεις των στελεχών της Νέας Αριστεράς.
- 9:15 Οι παρασκηνιακές συζητήσεις για ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας.
- 10:02 Τι είδους εξελίξεις αναμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες.
- 11:14 Η αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης: Ποιος μάχεται στην πρώτη γραμμή;
- 12:08 Πόσο ευνοϊκό είναι αυτή τη στιγμή το κλίμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.