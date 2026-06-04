Το Βήμα Σήμερα: Τίτλοι τέλους στη Νέα Αριστερά, νέα επεισόδια στο πολιτικό σκηνικό Πώς φτάσαμε στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς; Ο καταλυτικός ρόλος της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα και το σημείο μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ.