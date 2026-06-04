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Αν είσαι από αυτούς τους χρήστες που θέλουν φορητότητα αλλά και πλήρη ισχύ η επιλογή φορητού μπορεί να είναι σχετικά δύσκολη. Η δυσκολία δεν είναι να βρεις αρκετά ισχυρό μηχάνημα, τα περισσότερα laptop για εργασία έχουν πολλές επιλογές ισχύς. Οι επιλογές γίνονται όταν θες παραγωγικότητα και gaming σε ένα AI laptop. Αν είσαι gamer ξέρεις πόσες απαιτήσεις έχουν τα παιχνίδια, όμως ένα ισχυρό gaming φορητό δεν τα πάει απαραίτητα καλά στην δημιουργία περιεχομένου ή στην ανάλυση δεδομένων. Επίσης μην ξεχνάμε ότι αν έχεις επενδύσει σε ένα δυνατό μηχάνημα θες να αποδίδει και για την διασκέδαση σου και φυσικά να αντέχει ώρες. Εμείς ψάξαμε για σένα και βρήκαμε τρία laptop 2026 που μπορούν να κάνουν κυριολεκτικά τα πάντα!

1.Dell 16 Plus DB16250 Laptop 16″ VA

Με λεπτό σχεδιασμό και στρογγυλεμένες γωνίες ο φορητός υπολογιστής Dell 16 Plus κατασκευάστηκε για δείχνει τόσο όμορφος όσο ισχυρός. Κατασκευασμένος να αντέχει στις καθημερινές προκλήσεις και να είναι αξιόπιστος. Ενώ το αθόρυβο σύστημα ψύξης σε αφήνει απερίσπαστο είτε δουλεύεις είτε βλέπεις ταινία!

Χάρη στην ασυναγώνιστη ταχύτητα και ευφυΐα των νέων επεξεργαστών Intel® Core™ Ultra με την ενσωματωμένη νευρωνική μονάδα επεξεργασίας Intel® AI Boost και τα γραφικά τύπου Intel® Arc™ Graphics, απολαμβάνεις μία γρήγορη, ομαλή και ευχάριστη εμπειρία χρήσης. Αν κάνεις χρήση εργαλείων AI η ενσωματωμένη στον επεξεργαστή NPU επιταχύνει δραματικά την απόδοση και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας για μεγαλύτερη αυτονομία της μπαταρίας. Σχεδιασμένος για δημιουργούς περιεχομένου και προγραμματιστές που ζητούν ένα σύστημα που να συνδυάζει σύγχρονη αισθητική και στυλ με την υψηλή απόδοση, ο φορητός υπολογιστής Dell 16 Plus Laptop αυξάνει την παραγωγικότητα σου, ακόμα και εν κινήσει. Αξιοποίησε τον προσωπικό βοηθό Copilot στα Windows, διάφορα Windows Studio Effects κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων και επεξεργάσου βίντεο με επιτάχυνση AI με εργαλεία δημιουργίας της Adobe.

Η οθόνη 16” ανάλυσης 2.5K (2.560 x 1.600 pixels) με αντιθαμβωτική επίστρωση καθιστά την εργασία με υπολογιστικά φύλλα και έγγραφα εξαιρετικά άνετη, ακόμα και σε περιβάλλοντα με περιορισμένο ή έντονο φως. Χάρη στην υποστήριξη της τεχνολογίας ComfortView Plus, η οθόνη προσφέρει ένα άνετο περιβάλλον εργασίας και ευκρινή εικόνα όταν εργάζεσαι, σχεδιάζεις ή παρακολουθείς κινηματογραφικές ταινίες και παίζεις παιχνίδια. Τέλος, ο εξοπλισμός του Dell 16 Plus Laptop περιλαμβάνει κάμερα FHD με διπλή συστοιχία μικροφώνων, ασύρματη δικτύωση και συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth®, στερεοφωνικά ηχεία και 1 υποδοχή Thunderbolt™ 4 Type-C® με Power Delivery και DisplayPort™ 2.1, 1 υποδοχή USB 3.2 Gen 2 Type-C® με Power Delivery και DisplayPort™ 1.4 και 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x HDMI™ 2.1 και 1x υποδοχή Universal Audio (audio/microphone).

2.Asus Vivobook X1605VAPBF-SH251W Laptop 16″ OLED

Αν αναζητάς μια εμπειρία αβίαστης παραγωγικότητας δες το ASUS Vivobook 16! Σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις τις εργασίες σου ταχύτερα από ποτέ, είτε βρίσκεσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε κάπου… ενδιάμεσα! Οι επεξεργαστές Intel® Core™ Processor (Series 2), μαζί με την ταχύτατη μνήμη DDR5 DRAM και την αποθηκευτική μονάδα NVMe™ PCIe® 4.0 M.2 SSD σε συνδυασμό με το γρήγορο Wi-Fi® κάνουν τα πάντα εξαιρετικά απλά.

Με την δύναμη των επεξεργαστών Intel® Core™ Processor και την εκπληκτική λειτουργία Dynamic Performance θα μπορείς να εναλλάσσεις μεταξύ των λειτουργιών απόδοσης του συστήματος. Πατώντας FN+F θα έχεις στη διάθεσή σου 40 W έξτρα ισχύος που θα κάνουν τα πάντα, από το casual gaming μέχρι το καθημερινό multitasking ακόμα πιο εύκολα. Όταν βρίσκεσαι στον δρόμο και χρειάζεσαι έξτρα αυτονομία, απλά επανάφερε την τυπική λειτουργία. Το Vivobook 16 χρησιμοποιεί αναβαθμισμένους διπλούς αεραγωγούς, αγωγό θερμότητας και ανεμιστήρα IceBlade που του επιτρέπουν να παραμένει δροσερό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες καθώς επιταχύνουν τη μεταφορά του θερμού αέρα για ομαλή και σταθερή απόδοση χωρίς να υπερθερμαίνεται.

Απόλαυσε εξαιρετική εικόνα στη ζωντανή 16” OLED οθόνη 16:10 WUXGA (1.920 x 1.200 pixels) με ρυθμό ανανέωσης 60 Hz και καθηλωτικό ήχο για καλύτερες βιντεοκλήσεις και streaming. Με σχεδιασμό NanoEdge τριών πλευρών και με διευρυμένο λόγο διαστάσεων 16:10, η πεντακάθαρη οθόνη προσφέρει ευρεία γωνία θέασης και διαθέτει πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών μπλε ακτινοβολίας της TÜV Rheinland. Είναι ιδανική για κάθε χρήση -εργασία, ψυχαγωγία ή παιχνίδι. Αφήστε το Vivobook 16 να βάλει χρώμα στη ζωή σου!

3.MSI Cyborg AI B2HWFKG Laptop 15.6″ IPS

Η Asus ξεχωρίζει με ένα φορητό που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με την ισχύ. Με φουτουριστικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει τοτεμικά σύμβολα, περίπλοκες δομές και ημιδιαφανή υλικά, το MSI Cyborg 15 θολώνει τα όρια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Είναι εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ για να μεταφέρεται παντού, όπου και αν βρίσκεται η δράση!

Το MSI Cyborg 15 διαθέτει ταχύτατη (144 Hz) IPS-Level οθόνη 15,6” ανάλυσης FHD (1.920 x 1.080 pixels), επεξεργαστή AMD Ryzen™ 200 Series με εξειδικευμένη μονάδα Ryzen™ ΑΙ που ψύχεται από το κορυφαίο σύστημα ψύξης Cooler Boost, ανεξάρτητη κάρτα γραφικών NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series, ταχύτατη μνήμη DDR5 DRAM και αποθηκευτική μονάδα M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD. Και όλα αυτά σε ένα εκπληκτικό σασί με πάχος που δεν ξεπερνά τα 22,51 χιλ. και βάρος μόλις 2,1 κιλών!

Βασισμένη στην ενεργειακά αποδοτικότερη αρχιτεκτονική NVIDIA Blackwell, η μονάδα γραφικών GeForce RTX™ 50 Series Laptop σε συνδυασμό με την νέα βελτιωμένη τεχνολογία DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling 4) προσφέρει διπλάσιες επιδόσεις σε σχέση με τo παρελθόν, τόσο χάρη στους 4ης γενιάς πυρήνες RT (Ray Tracing) και στους 5ης γενιάς πυρήνες Tensor όσο και χάρη στη μνήμη GDDR7 και στον εξαιρετικά ευρύ δίαυλο μνήμης. Με NVIDIA® Advanced Optimus και πρόσβαση στα τελευταία εργαλεία επιτάχυνσης AI όπως τα DLSS 4 και Frame Generation, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο. Και σε συνδυασμό με το σύστημα ήχου Nahimic by SteelSeries και τα διπλά στερεοφωνικά ηχεία απολαμβάνεις απίστευτο ρεαλισμό. Το MSI AI Engine είναι σε θέση να παρακολουθεί τα σενάρια χρήσης του υπολογιστή και να προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις hardware για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης. Με απλές λειτουργίες και πόρους συντονισμένους με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης πλέον μπορείς να επικεντρωθείς σε σημαντικότερα πράγματα, όπως στη δημιουργία, στην εργασία και στην ψυχαγωγία σου. Χάρη στο AI Noise Cancellation Pro και στο Spatial Array Microphone (3-Mics) επίσης, απολαμβάνεις κρυστάλλινο ήχο ακόμα και στο πιο θορυβώδες περιβάλλον. Το πλήκτρο Copilot σου δίνει επίσης πρόσβαση στον ψηφιακό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft άμεσα.

Τέλος, το νέο σύστημα ψύξης Cooler Boost φροντίζει να διατηρεί τη θερμοκρασία του επεξεργαστή και της ανεξάρτητης κάρτας γραφικών στα ιδανικά επίπεδα για να απολαμβάνεις πάντα την βέλτιστη απόδοση όταν παίζεις ή εργάζεσαι με απαιτητικές εφαρμογές.