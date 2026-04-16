Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη επεφύλασσε στην πρωτολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφού ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «έχει οδηγήσει τη χώρα σε πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση. Αυτός ο κατήφορος σύντομα τελειώνει – η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε στην θέση του κόμματος του για πρόωρες εκλογές. «Μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές – ο μόνος εγγυητής πολιτικής σταθερότητας είναι η ήττα σας και η πολιτική αλλαγή. Εσείς κριθήκατε, η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ εγγυάται ένα άλλο υπόδειγμα».

«Κάνατε τη Βουλή, εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

«Κάνατε τη Βουλή, εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζοντας τις αντιπολιτευτικές στροφές. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον Μακάριο Λαζαρίδη λέγοντας ότι

«εσείς που θα κυβερνούσατε με τους καλύτερους, καλύπτετε το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη – πληρωνόταν ως ειδικός επιστήμονες δυο φορές, χωρίς να έχει πτυχίο. Ήταν παράνομοι οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη ναι ή όχι; Έχει κάνει ομολογία ενοχής με την ανάρτηση που έκανε! Πήγαν κουβά και ο κ. Μαρινάκης και οι βουλευτές που τον υπερασπίζονται εδώ και δέκα μέρες».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Είστε αναξιόπιστος», είπε προς τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «“η ατιμωρησία στο δημόσιο παίρνει τέλος… θα στείλουμε στο σπίτι όσους έχουν εμπλακεί σε παρανομίες” δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά του πρωθυπουργό. Αυτά τα λόγια αποδεικνύουν ότι είστε αναξιόπιστος».

«Λίγο ντροπή, είστε κατώτερος των περιστάσεων»

Για το θέμα των υποκλοπών και το κράτος δικαίου είπε ότι «κηρύσσετε τον πόλεμο στον εαυτό σου. Όταν σε εκβιάζει ο απόστρατος του Ισραήλ δεν βγάζετε κουβέντα, για υποκλοπές και κατασκοπεία» ενώ διευκρίνισε ότι «με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα, σύμβαση σύμβαση, ευρώ ευρώ, μόνο έτσι θα κερδίσει η πολιτική τη χαμένη της αξιοπιστία».

«Οι δημοκρατίες δεν πέφτουν με πραξικοπήματα, αλλά διαβρώνονται αργά και σταθερά εκ των έσω, όταν τα θεσμικά αντίβαρα δεν αντιμετωπίζονται ως εγγύηση για τη δημοκρατία, αλλά ως εμπόδιο που πρέπει να παρακαμφθεί…. Όταν οι πολιτικοί αντίπαλοι , βαφτίζονται ως εσωτερικοί εχθροί και απειλούν τη σταθερότητα που λέτε – αυτός είναι νέος τύπος αυταρχισμού» είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Σε υψηλούς τόνους είπε ότι «μιλάτε εσείς για τοξικότητα» για να επιτεθεί στον πρωθυπουργό ότι «φιλικές σας εφημερίδες μιλούσαν για πράκτορα και ενδοοικογενειακή βία και μιλάτε εσείς για τοξικότητα; Λίγο ντροπή, είστε κατώτερος των περιστάσεων».

«Δεν κουράζομαι να συγκρούομαι με το παρακράτος, γιατί είναι οι αξίες μου… η παράταξη μου δε θα ανεχόταν το παρακράτος όπως η δική σας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Εσείς διοργανώσατε μια εξεταστική επιτροπή εκτροπής….όταν δώσατε ραβασάκι με τις ερωτήσεις…. Είστε συμμέτοχοι στον ευτελισμό των θεσμών και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», είπε.

«Είστε ο Έλληνας Νίξον» – Το καρφί για υποκλοπές και παρακράτος

Όσον αφορά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι «η απροθυμία του να ασχοληθεί, αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω από όλα… το γέλιο θα σας βγει ξινό, όπως στην Ουγγαρία και σε άλλα κράτη», είπε προς τον πρωθυπουργό. Για όσα υποστήριξε ο Ταλ Ντίλιαν είπε «γιατί δεν βγαίνετε ευθαρσώς να διαψεύσετε τον απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ; Εγώ περίμενα σήμερα να κάνετε αγωγή στον κ. Ντίλαν».

«Δε σας λέω εκβιαζόμενους, σας λέω εξαρτημένους από την εξουσία. Ξέρετε ότι όποιος πάει στη δικαιοσύνη, τελείωσε από το σύστημα Μητσοτάκη – Γρηγοριάδη» είπε ο κ. Ανδρουλάκης για να καταλήξει λέγοντας «ως τι θέλετε να μείνετε στην ιστορία ως τον Έλληνα Νίξον ή Όρμπαν; Νίξον σας λέει ο Ντίλιαν… ότι και να επιλέξετε το βέβαιο είναι η έξοδος από την εξουσία».