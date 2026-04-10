5 το πρωί: Η εκεχειρία που δοκιμάζεται – Το ακριβό φετινό Πάσχα – Η ανάσα στα αποθέματα του Μόρνου
Ο Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία για μια ειρηνική συμφωνία με το Ιράν, ενώ ο Χαμενεΐ επισημαίνει ότι η χώρα του δεν επιδιώκει πόλεμο. Στο μεταξύ, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο για την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ
1
Σε λεπτές ισορροπίες η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιραν
- Η αισιοδοξία του Τραμπ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν ενόψει των σημαντικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επικρατεί. «Εκφράζονται πολύ διαφορετικά στις συνεδριάσεις σε σχέση με αυτά που λένε στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μιλώντας για Ιρανούς αξιωματούχους.
- Η επανεμφάνιση Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο αλλά δεν θα απεμπολήσει τα δικαιώματά του», υπογραμμίζεται σε μήνυμα του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
- Τι συμβαίνει στον Λίβανο; Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο για «απευθείας διαπραγματεύσεις» με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατόν», με βασικό ζήτημα τον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός.
2
Το σκηνικό του ακριβού φετινού Πάσχα
- Μεγάλη έξοδος: Το αδιαχώρητο επικρατεί σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και διόδια, με την έξοδο των εκδρομέων να αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα Μ. Παρασκευή. Στον Κηφισό τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητα 100% και έκτακτα δρομολόγια, ενώ μόνο χθες έγιναν 200 αναχωρήσεις. Πάνω από 20.000 επιβάτες φεύγουν ακτοπλοϊκώς, με αυξημένη κίνηση και σε Ραφήνα, Λαύριο και Αργοσαρωνικό, ενώ 84.803 οχήματα πέρασαν χθες τα διόδια.
- Ανησυχία για τον οβελία: Η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ο αφθώδης πυρετός ασκούν ισχυρές πιέσεις στην κτηνοτροφία, ανεβάζοντας το κόστος και εντείνοντας τους φόβους για την ποιότητα του κρέατος, με τις τιμές για αρνί και κατσίκι να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20-21€/κιλό. Την ίδια στιγμή, ο στολισμός του Επιταφίου κορυφώνεται, αλλά φέτος το αυξημένο κόστος των λουλουδιών τον μετατρέπει σε δύσκολη οικονομική εξίσωση για τις εκκλησίες.
- Το σχέδιο για το Άγιο Φως: Υπό δρακόντεια μέτρα θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο. Η ελληνική αποστολή θα αναχωρήσει με ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ νωρίς το πρωί, ενώ λόγω των ειδικών συνθηκών, θα μεταβεί οδικώς από το αεροδρόμιο στην Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια, το Άγιο Φως θα διανεμηθεί από την Αθήνα σε 11 προορισμούς σε όλη τη χώρα.
3
Οι συνήθειες που «αρρωσταίνουν» την Ελλάδα
- Επικίνδυνο lifestyle: Καθιστική ζωή, κακή διατροφή, κάπνισμα και στρες συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί σε χρόνιες παθήσεις. Ήδη, ένας στους τέσσερις πολίτες αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, με τις σύγχρονες συνθήκες ζωής να επιδεινώνουν την κατάσταση.
- Γυναίκες υπό πίεση: Η υγεία των γυναικών δοκιμάζεται ιδιαίτερα, καθώς επωμίζονται πολλαπλούς ρόλους χωρίς επαρκή στήριξη. Ενδεικτικά, οι γυναίκες άνω των 65 εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συννοσηρότητας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η ψυχική υγεία αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα.
- Ανησυχητικά στοιχεία και ανισότητες: Σχεδόν οι μισοί άνδρες είναι υπέρβαροι, ενώ 1 στους 10 αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης. Την ίδια ώρα, οι οικονομικά ευάλωτοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική και οδοντιατρική φροντίδα, με τους ειδικούς να τονίζουν την ανάγκη για πρόληψη και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
4
Ο Μόρνος «γέμισε» ξανά αλλά ο κίνδυνος δεν πέρασε
- Ανάκαμψη-έκπληξη: Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου πέρασε από ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε εντυπωσιακή ανάκαμψη, με τα αποθέματα να υπερτριπλασιάζονται και την επιφάνεια να σχεδόν διπλασιάζεται. Το άλλοτε ξερό τοπίο καλύφθηκε ξανά από νερό, «καταπίνοντας» το χωριό Κάλλιο.
- Σήμα κινδύνου παρά τη βελτίωση: Παρά τη θεαματική εικόνα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η στάθμη παραμένει κατά 20% χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Η πρόσφατη «ανάσα» δεν αρκεί για εφησυχασμό, καθώς η υδρολογική ισορροπία παραμένει εύθραυστη.
- Δύσκολο καλοκαίρι μπροστά: Η μείωση των βροχών, η αυξημένη εξάτμιση και η υψηλή κατανάλωση στην Αττική δημιουργούν νέα πίεση. Το μεγάλο στοίχημα μετατίθεται στο 2027, με την εξοικονόμηση νερού να παραμένει κρίσιμη.
5
Η τελευταία αγωνιστική κρίνει την κορυφή
- Για το θαύμα η ΑΕΚ: Σε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα ελπίζει πλέον η ΑΕΚ για να συνεχίσει την πορεία της στο Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχασε 3-0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης και καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στη Νέα Φιλαδέλφεια.
- Θέλει την πρωτιά: Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, πέρασε νικηφόρα από την προσωρινή έδρα της Χαποέλ Τελ Αβίβ στη Σόφια με 89-85. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και 25η στο σύνολο. Κινητήριος μοχλός της «ερυθρόλευκης» παραγωγικότητας και πάλι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (16/4 στις 21:15) και με νίκη, θα πατήσει στην κορυφή για τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια.
- Δυσκολεύει η εξάδα για τον Παναθηναϊκό: Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει την Ισπανία με 2/2 νίκες και μετά την επιβλητική εμφάνιση στη Βαρκελώνη «παραδόθηκε» άνευ όρων στη Βαλένθια. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 102-84 από τις «νυχτερίδες», για την 37η αγωνιστική της Euroleague και πλέον με ρεκόρ 21-16… αποβιβάστηκαν από την εξάδα! Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους και με ρεκόρ 24-13 μπορούν να κάνουν ακόμα όνειρα πρωτιάς.
